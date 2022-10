Google Pixel Watch riceverà aggiornamenti per soli 3 anni

Il primo smartwatch in assoluto di Google è arrivato, ma se non hai ancora deciso se acquistarne uno o meno, abbiamo alcune novità che ti aiuteranno a prendere una decisione informata. Dopo avervi svelato tutti i sistemi per prolungare l’autonomia del Pixel Watch, Google ha ora svelato maggiori dettagli sul suo software.

Sebbene sia risaputo che Pixel Watch esegue Wear OS di Google, non molti sanno per quanto tempo l’azienda di Mountain View prevede di supportare il dispositivo indossabile con aggiornamenti software. Per fortuna, Google ha già pubblicato la risposta a questa domanda e non è una buona notizia.

Il Google Pixel Watch riceverà aggiornamenti software regolari almeno fino a ottobre 2025, il che non è particolarmente sorprendente poiché Google offre in genere tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android anche ai suoi telefoni Pixel, proprio come molti altri produttori di telefoni. Ovviamente, durante il periodo di tre anni, gli utenti di Pixel Watch riceveranno tutti i tipi di aggiornamenti software, inclusi miglioramenti della sicurezza, nuove funzionalità, aggiornamenti del sistema operativo, correzioni di bug e molto altro.

Nessun periodo di tempo per questi aggiornamenti è fornito da Google, quindi non è ancora chiaro se le funzionalità verranno rilasciate contemporaneamente a quelle per i telefoni Pixel. Non sappiamo nemmeno se lo smartwatch riceverà patch di sicurezza ogni mese, proprio come i telefoni Pixel, ma probabilmente non è così importante quanto fornire nuove funzionalità ogni pochi mesi.

A nostro avviso si tratta di un piano di aggiornamenti non all’altezza di Google. Un ciclo di aggiornamenti di appena 3 anni ci fa pensare che l’obiettivo principale di Google sia quello di cercare di vendere già la prossima generazione. Per un prodotto del genere ci saremmo aspettati almeno 5 anni di aggiornamenti garantiti.

