Android 13 Go Edition ufficiale: il Material You arriva anche sugli smartphone entry-level

Il linguaggio di progettazione Material You di Google è disponibile da Android 12, ma non lo sapresti se avessi acquistato un telefono Go Edition con il vecchio look. Per fortuna, Google sta finalmente portando quell’estetica su un telefono a basso costo. L’appena annunciato Android 13 Go Edition porta per la prima volta Material You su questi dispositivi entry-level, offrendoti temi personalizzati che riflettono lo sfondo e un aspetto complessivamente più elegante.

Dovrebbe anche essere più facile mantenere aggiornato il telefono. Android 13 Go Edition aggiunge gli aggiornamenti del sistema di Google Play che, come sulla piattaforma “completa”, ti assicurano di ottenere patch critiche senza attendere che il produttore invii il nuovo codice. Questo potrebbe aiutare a correggere i difetti di sicurezza in fretta, ovviamente, ma manterrà anche il tuo dispositivo aggiornato senza masticare lo spazio di archiviazione spesso limitato sui telefoni economici.

La nuova versione Go Edition aggiunge la funzione “Scopri” per aiutarti a sfogliare un elenco curato di notizie e altri contenuti. Alcuni dei miglioramenti più sottili di Android 13 sono disponibili qui, inclusi i permessi di notifica e le preferenze della lingua per app.

I primi telefoni Android 13 Go Edition non saranno disponibili fino al 2023. Detto questo, Google osserva che il rilascio è tanto un simbolo dell’espansione di Go quanto un miglioramento tecnico. Ora ci sono più di 250 milioni di dispositivi Android Go attivi mensilmente. Sebbene ciò impallidisca rispetto ai 3 miliardi di dispositivi attivi totali riportati all’I/O 2022, suggerisce che il concetto di un sistema operativo Android altamente ottimizzato e più accessibile è qui per rimanere (a differenza di Stadia).

