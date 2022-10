Google rinnova Family Link semplificandone l’uso

Google Family Link è in circolazione da alcuni anni e aiuta i genitori a controllare il modo in cui i loro figli utilizzano la tecnologia per esplorare piattaforme e spazi digitali. Tuttavia, per quanto ben intenzionata e ambiziosa com’è, l’app ha lasciato un po’ a desiderare. Sembra che Google stia finalmente iniziando a fare i passi necessari per migliorare davvero Family Link, introducendo un’interfaccia utente ridisegnata per i genitori e un paio di nuove funzionalità per aiutare a mantenere i bambini al sicuro nel mondo reale.

Google sembra capire che ci sono alcune funzionalità di Family Link che i tutori utilizzano più di altre, come i controlli del tempo di utilizzo e le impostazioni per bloccare l’accesso a determinate app. L’interfaccia ridisegnata consente ai genitori di accedere a questi controlli più facilmente con un design a tre schede. Ad esempio, i limiti di tempo sullo schermo sono disponibili nella scheda Controlli, con l’aggiunta di una nuova estensione Solo oggi, in modo che tuo figlio possa finire di guardare qualcosa se ne rimane solo un po’ o se ti senti particolarmente generoso.

Una nuova scheda In evidenza consente ai genitori di scorrere i dati per vedere cosa ha combinato il loro bambino. La pagina ti aiuta a sfogliare rapidamente le app installate di recente, il tempo di utilizzo e l’utilizzo delle app. Google afferma che questa scheda migliorerà con il tempo, ma per ora include contenuti di partner come il Family Online Safety Institute, per aiutare i genitori a discutere della sicurezza online con i loro figli.

La più grande modifica a Family Link potrebbe aiutare a mantenere i tuoi figli più al sicuro. Puoi utilizzare la scheda Posizione per vedere la posizione in tempo reale di tutti i tuoi figli su un’unica mappa. Puoi persino impostare avvisi in stile geo-fencing per essere avvisato ogni volta che tuo figlio arriva o lascia un luogo, come quello di un amico casa o scuola.

La scheda Posizione ha anche opzioni per far squillare il dispositivo di tuo figlio per localizzarlo in caso di smarrimento. Si tratta di funzioni già presenti in altre app Google (Maps e Trova il mio telefono ad esempio) che però adesso sono state racchiuse anche in Family Link.

Tutte le schede e le impostazioni di cui sopra possono inviarti notifiche sulle attività di tuo figlio. Google lo sa e ha progettato una sorta di nuovo hub nell’app Family link, accessibile premendo il campanello di notifica in alto. Anche le richieste per sbloccare siti Web, effettuare acquisti online e installare app saranno disponibili qui.

Infine, Family Link ha una nuova interfaccia web per genitori e figli, così tutti i membri della famiglia possono utilizzare le funzionalità dell’app da remoto quando il loro telefono non è facilmente accessibile.

via