Come aggiungere o rimuovere una persona a un gruppo WhatsApp

I gruppi WhatsApp rappresentano un ottimo modo per comunicare con diverse persone allo stesso momento. Vengono molto spesso utilizzati dalle mamme di scuola, dai colleghi di un ufficio, da una squadra sportiva e in tante altre situazioni. Capita però spesso che sia necessario aggiungere una persona al gruppo (o anche rimuoverla). In questa guida ti spieghiamo passo passo come aggiungere una persona a un gruppo WhatsApp.

Aggiungere o rimuovere partecipanti a un gruppo WhatsApp

Puoi aggiungere o rimuovere partecipanti in un gruppo se sei amministratore del gruppo.

Aggiungere partecipanti

Apri la chat di gruppo di WhatsApp.

Clicca sull’oggetto del gruppo. In alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo .

Clicca su Aggiungi partecipante .

Cerca o seleziona il contatto da aggiungere al gruppo.

Clicca sul segno di spunta verde

Clicca su AGGIUNGI PARTECIPANTE.

Rimuovere partecipanti

Nel caso in cui una persona non debba più far parte di un gruppo, basta semplicemente che:

Apri la chat di gruppo di WhatsApp.

Clicca sull’oggetto del gruppo. In alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo .

Posiziona il cursore sopra il partecipante che desideri rimuovere, quindi clicca su Menu

Clicca su Rimuovi > RIMUOVI.

Come rientrare in una chat di gruppo WhatsApp

Se hai abbandonato una chat di gruppo e desideri rientrarci, l’amministratore del gruppo dovrà invitarti nuovamente. Se hai abbandonato la chat di gruppo ed eri l’unico amministratore del gruppo, allora un altro partecipante è stato scelto casualmente come nuovo amministratore. Puoi chiedere all’amministratore di invitarti un’altra volta al gruppo e di renderti nuovamente amministratore.

Se vuoi rientrare in un gruppo che hai abbandonato due volte, dovrai attendere 24 ore prima che l’amministratore del gruppo possa invitarti di nuovo. Per evitare questo tempo di attesa, l’amministratore può inviarti un link d’invito al gruppo.

È bene precisare che ogni volta che abbandoni un gruppo, il tempo di attesa prima di essere aggiunto nuovamente dall’amministratore del gruppo aumenta in modo esponenziale. Il caso estremo di attesa è di 81 giorni.