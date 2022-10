Razer Edge 5G presentata ufficialmente: prezzi da $399 per il cloud gaming

Il mese scorso, Verizon ha anticipato una collaborazione con Razer, annunciando il Razer Edge 5G. Per la RazerCon 2022, l’azienda ha annunciato formalmente che il dispositivo sarà disponibile all’inizio del 2023 e sarà disponibile in due varianti: un modello 5G e un modello solo Wi-Fi.

Il Razer Edge 5G sarà alimentato dalla piattaforma di gioco Snapdragon G3X Gen 1 di Qualcomm, composta da una CPU Kryo octa-core da 3 Ghz e una GPU Adreno. Il dispositivo avrà anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, avrà anche un display touchscreen AMOLED da 6,8 pollici a 144 Hz con una risoluzione di 2400×1080.

Sebbene Razer non avesse numeri di riferimento, ha affermato che questo SoC ha un po’ di potenza, arrivando a una velocità da due a tre volte superiore al Qualcomm Snapdragon 720G. Se pensi che Razer menzioni quel chip specifico sia strano, non lo è, ed è in realtà un colpo ben posizionato verso Logitech, che sta anche rilasciando una console portatile per il cloud gaming ma utilizza uno Snapdragon 720G per alimentare la sua unità.

Il Razer Edge 5G è un sistema che viene fornito con la console stessa (una sorta di mini tablet basato su Android 12) e un Razer Kishi V2 Pro. Il modello Pro si basa sul Razer Kishi V2 standard, offrendo eccellenti controlli fisici e avrà anche un jack per cuffie da 3,5 mm e un feedback tattile avanzato. Combinando i due, si arriva a un peso di 400,8 grammi.

Oltre al potente SoC, all’eccellente display e ai controlli, il Razer Edge 5G avrà una grande batteria da 5.000 mAh per offrire diverse ore di gioco continuato. Offrirà l’accesso a oltre 1.000 giochi al momento del lancio (fra titoli Android e titoli in cloud), potendo sfruttare la vasta libreria di titoli di Android, insieme a servizi come Epic Games, Xbox Cloud Gaming (Beta) di Microsoft e GeForce Now di Nvidia. Inoltre, l’unità avrà anche accesso ai titoli per PC tramite servizi come Steam Link, Moonlight, Parsec e altri.

Sebbene tutto ciò sia piuttosto eccitante, l’unico inconveniente è che il Razer Edge 5G verrà lanciato nel 2023. O meglio, quello e il prezzo di vendita.

Non abbiamo ancora indicazioni precise per l’Europa ma, negli USA, la versione 5G del Razer Edge sarà un’esclusiva Verizon. Il prezzo e la disponibilità esatta saranno confermati in seguito, ma dovrebbe uscire a gennaio, più o meno nello stesso periodo del modello WiFi, il cui costo si aggirerà sui 400 dollari. Insomma, in linea con una Nintendo Switch.