Qualcomm vuole competere con Nintendo Switch con il nuovo Snapdragon G3x Gen 1

Era il mese di marzo quando vi comunicammo delle intenzioni di Qualcomm di realizzare una piattaforma di gaming portatile in stile Nintendo Switch ma basata sul sistema operativo Android. Ebbene, durante la seconda giornata dello Snapdragon Tech Summit 2021, il colosso americano ha presentato Snapdragon G3x Gen 1, proprio una piattaforma per creare console portatili in stile Nintendo Switch.

Le console portatili che saranno basate sulla nuova piattaforma non solo potranno accedere alla vasta libreria di giochi Android presenti sul Play Store ma anche a tutti i servizi di cloud gaming grazie a un comparto connettività di prim’ordine.

La piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 è appositamente progettata e progettata per creare una nuova categoria di dispositivi di gioco dedicati. Sulla base della nostra esperienza con le funzionalità e la tecnologia di Snapdragon Elite Gaming, abbiamo costruito una piattaforma di gioco che ti consente di giocare ai tipi di giochi che la maggior parte dei giocatori ama: quelli per dispositivi mobili. Ma ecco cosa c’è di fantastico in questo. Oltre ad accedere a una vasta libreria di giochi per dispositivi mobili Android, puoi riprodurre in streaming e giocare a giochi per PC, giochi cloud e giochi per console. La piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 ti consente di giocare a tutti i tuoi giochi preferiti, indipendentemente dalla piattaforma, su un unico dispositivo.

Per il momento non è stato annunciato alcun prodotto consumer. Di contro, Qualcomm ha stretto una partnership con Razer per lanciare un kit per sviluppatori dotato di uno schermo OLED da 6,65 pollici con supporto per frequenze di aggiornamento di 120 Hz e una webcam da 5 MP nella parte anteriore.

Ricordiamo che Qualcomm ha anche annunciato lo Snapdragon 8 Gen 1, SoC top di gamma per smartphone che molto probabilmente condivide molto con il SoC presente nella piattaforma Snapdragon G3x Gen 1. Per maggiori informazioni sul nuovo SoC, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.