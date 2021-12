Spotify Wrapped 2021 ufficiale: consultate le statistiche di ascolto annuali

Spotify ha rilasciato la terza edizione della sua serie “Wrapped” per gli utenti di tutto il mondo, compresa l’Italia. Questa funzione, per chi non lo sapesse, fornisce informazioni sul tipo di musica e sui brani che si sono ascoltati nel corso dell’anno, con Spotify Wrapped 2021 disponibile sia per gli utenti Android che iOS.

La funzione consente inoltre agli utenti di controllare le statistiche che potrebbero essere importanti per loro in relazione alle scelte di ascolto della musica. I generi presenti nell’elenco includono le canzoni più trasmesse in streaming, gli artisti più amati, i podcast, gli album preferiti e altro ancora.

Inoltre, la funzione Wrapped consente agli utenti di visualizzare informazioni dettagliate, la cui chiave include il numero di artisti che hanno ascoltato, la canzone più ascoltata dell’anno e altre cose simili nel formato Storie.

Il riassunto del tuo 2021 su Spotify. L’attesa è finita. Immergiti nella colonna sonora che ha accompagnato un anno tutt’altro che normale

Nel caso in cui desiderate controllare il tuo Spotify Wrapped 2021, ecco i passaggi che dovete seguire.

Aprire l’app mobile di Spotify

Toccare il banner “Your 2021 Wrapped” che è molto probabilmente presente nella schermata iniziale. Se non lo si vede, digitare “Wrapped” nella barra di ricerca di Spotify per vedere il banner.

Una volta trovato il banner, fare clic su di esso. Verrà aperta la “Storia” di Spotify Wrapped da dove si possono vedere le statistiche.

Se si desiderasse condividere i dati con gli amici sui social media, è possibile farlo facendo clic su “Condividi questa storia”. Inoltre, nel caso in cui il banner non venga visualizzato, è possibile accedervi anche su spotify.com/wrapped tramite browser web (mobile e desktop).