Google Pixel Watch, è impossibile disabilitare il sensore di frequenza cardiaca

Pixel Watch si affida fortemente a Fitbit per essere uno smartwatch accattivante e un dispositivo per il fitness, ma se vuoi solo il primo, c’è una piccola stranezza fastidiosa. Non puoi disattivare il sensore di frequenza cardiaca sul Google Pixel Watch.

Google sostiene che Pixel Watch abbia il sensore di frequenza cardiaca più preciso in un dispositivo Fitbit fino ad oggi, ma non è un’esperienza opzionale. Se ti immergi nelle impostazioni di Pixel Watch o nell’app Fitbit, non c’è modo di disattivare il sensore di frequenza cardiaca.

Questo è qualcosa che puoi disabilitare su Apple Watch (Impostazioni> Privacy> Salute> Frequenza cardiaca) e su Samsung Galaxy Watch 5 tramite le impostazioni dell’orologio dell’app per la salute. Sui dispositivi indossabili di Samsung, puoi anche modificare la frequenza con cui il sensore raccoglie i dati da “continuamente” a “ogni 10 minuti”. Non esiste un’opzione del genere su Pixel Watch.

In realtà sarebbe particolarmente bello vedere un’opzione per modificare la frequenza di raccolta dei dati sulla frequenza cardiaca, poiché ha chiaramente un impatto sull’autonomia.

C’è da dire che Fitbit ha rimosso la possibilità di disabilitare il sensore di frequenza cardiaca su Fitbit Sense e Versa 3, così come su alcuni altri dispositivi rilasciati dal 2020. Perché vorresti disattivare il sensore di frequenza cardiaca? Come allude Apple, potrebbe essere una questione di privacy, ma potrebbe anche derivare semplicemente dal non voler utilizzare le funzionalità di fitness del tuo dispositivo indossabile.

Pixel Watch è uno strumento utile al di là della semplice salute e forma fisica, ed è francamente un peccato che non ci sia modo di disattivare il sensore della frequenza cardiaca per concentrarsi solo su questi elementi. Sarebbe anche un ottimo modo per risparmiare un po’ di durata della batteria (cosa che comunque il Pixel Watch fa in diversi altri modi). È stato chiesto a Google se ci sono piani per cambiarlo in futuro, ma la società è stata solo in grado di confermare che il sensore di frequenza cardiaca non può essere disattivato “in questo momento”. Si spera che gli aggiornamenti futuri (purtroppo solo per 3 anni) diano ai possessori di Pixel Watch un maggiore controllo sul sensore di frequenza cardiaca.