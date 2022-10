Google Pixel 7 e 7 Pro sono i primi a supportare solamente app a 64 bit

Se hai seguito il lancio della serie Google Pixel 7, sono successe molte cose. I codici sorgenti del kernel sono stati appena rilasciati per entrambi i dispositivi e c’è un problema di visualizzazione che sembra prosciugare la durata della batteria. Man mano che le persone mettono le mani sui dispositivi, gli utenti iniziano a testarli e a indagare sotto il cofano. A quanto pare, la serie Google Pixel 7 sembra essere il primo set di smartphone Android che supportano solo applicazioni a 64 bit.

I just asked someone with a Pixel 7 Pro to confirm (H/T @AdamConwayIE), and it indeed seems like the Pixel 7 series ships with a 64-bit only build of Android 13! This means that 32-bit apps like Flappy Bird can't be installed. https://t.co/DD9BgRnVz8 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 13, 2022

Rahman in seguito si è corretto dicendo che si tratta di uno Zygote a 64 bit ma uno spazio utente a 32 bit e 64 bit, non una build a 64 bit di Android 13 come inizialmente riportato. Tuttavia, ciò dà certamente credito all’affermazione che il Google Pixel Tablet potrebbe essere dotato di una build a 64 bit di Android 13. Ciò significa che per tutte le app che non dispongono di librerie a 64 bit, come ad esempio versioni precedenti di app come Jetpack Joyride e app ancora più vecchie e completamente defunte come Flappy Bird, non sarai in grado di installarle.

Non è che nemmeno Tensor G2 lo supporti: i suoi tre diversi core supportano tutti l’esecuzione AArch32. Google avrebbe potuto abilitare il supporto a 32 bit come hanno fatto nei suoi precedenti smartphone. L’elenco delle interfacce binarie Android (ABI) restituisce che non è presente nulla per “armeabi-v7a” o “armeabi”. Il supporto “arm64-v8a” è elencato, ma secondo la documentazione di Android, supporta solo il set di istruzioni AArch64.

[ ro . product . cpu . abi ]: [ arm64 - v8a ]

[ ro . product . cpu . abilist ]: [ arm64 - v8a ]

[ ro . product . cpu . abilist32 ]: []

[ ro . product . cpu . abilist64 ]: [ arm64 - v8a ]

[ ro . vendor . product . cpu . abilist ]: [ arm64 - v8a ]

[ ro . vendor . product . cpu . abilist32 ]: []

[ ro . vendor . product . cpu . abilist64 ]: [ arm64 - v8a ]

Cosa significa per chi acquista un Google Pixel 7? La maggior parte dei vantaggi non sarà realmente visibile ai consumatori, poiché questi miglioramenti si riscontrano principalmente in una maggiore sicurezza, prestazioni migliori e costi di elaborazione ridotti grazie alla mancanza di ABI aggiuntivi.

Tutte le app sul Google Play Store devono avere il supporto a 64 bit da agosto 2019 e l’anno scorso l’azienda ha smesso di servire app a 32 bit che non hanno alcun supporto a 64 bit, per cui le negatività saranno pari a zero.

