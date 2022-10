Signal sta rimuovendo il supporto agli SMS dalla sua app

Signal sta rimuovendo l’opzione per inviare e ricevere messaggi SMS nella sua app Android. Le persone che attualmente utilizzano l’app per gli SMS riceveranno avvisi che consigliano loro di passare a un’altra. Potrai esportare i tuoi messaggi SMS e importarli in un’altra app (purché l’altra supporti tale opzione).

Il cambiamento non avverrà dall’oggi al domani. “Avrai diversi mesi per passare dagli SMS in Signal, per esportare i tuoi messaggi SMS in un’altra app e per far sapere alle persone con cui parli che potrebbero voler passare a Signal o trovare un altro canale in caso contrario“, ha scritto l’azienda in un post sul blog.

Signal ha affermato di includere il supporto SMS in primo luogo per semplificarne l’uso: non dovresti convincere gli amici a iniziare a utilizzare Signal prima di scambiare messaggi con loro dall’app. Sebbene la mossa possa essere scomoda per coloro che hanno utilizzato Signal per la maggior parte dei loro messaggi, la società ha spiegato alcuni motivi pratici per il cambiamento.

Per prima cosa, i messaggi SMS hanno quasi 30 anni e non sono stati progettati per la crittografia end-to-end, motivo per cui non li raccomandiamo assolutamente per la 2FA.

Inoltre, dati i prezzi mutevoli dei dati e dei piani di testo nel corso degli anni, al giorno d’oggi potrebbe essere più costoso inviare un messaggio SMS rispetto a uno tramite internet. “Abbiamo sentito più volte persone che sono state colpite con tariffe di messaggistica elevate dopo aver ipotizzato che i messaggi SMS che stavano inviando fossero messaggi di Signal, solo per scoprire che stavano utilizzando SMS e che erano stati addebitati dal loro provider di telecomunicazioni“, ha affermato Signal nel post del blog. “Questa è un’esperienza terribile con conseguenze reali“.

Il terzo motivo fornito dall’azienda è che vuole evitare che le persone si confondano tra i messaggi SMS e Signal nell’app. Ha affermato che distinguerli ha “gravi implicazioni per l’esperienza utente e il design“. Tra l’altro, l’abbandono del supporto SMS libererà risorse per lavorare su altri progetti e funzionalità.

L’azienda ha preso la decisione a seguito di una violazione dei dati presso il suo partner di verifica Twillio. Signal ha affermato che l’incidente ha rivelato circa 1.900 numeri di telefono e codici SMS dei suoi utenti. Non è chiaro se la chiamata per terminare il supporto SMS sia direttamente collegata alla violazione.

