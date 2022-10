A differenza dei normali SMS che non offrono alcuna funzione extra al di là dei messaggi di testo, con Telegram è possibile inviare foto, video, file, unirsi a dei gruppi ecc. Col servizio è anche possibile vedere quando qualcuno si è connesso l’ultima volta o se il nostro messaggio è stato letto. Queste funzioni possono essere utili a molti ma vanno anche ad intaccare la privacy. In questa guida passo passo vi mostriamo come nascondere il mio “ultimo accesso” su Telegram, così da non far sapere agli altri quando ci si è collegati l’ultima volta.

Nascondendo l’ultimo accesso, si nasconderà anche quello degli altri

Ricorda che, nel caso in cui disattivi la funzione “Ultimo accesso”, non potrai nemmeno vedere la stessa informazione delle altre persone (il sistema di privacy funziona in entrambe le direzioni). Potrai, in compenso, visualizzare un valore approssimativo. Questo tiene lontano gli stalker, ma permette di capire se l’altra persona è raggiungibile su Telegram.

Ci sono quattro possibili valori approssimativi:

Ultimo accesso di recente — copre ogni cosa tra 1 secondo e 2-3 giorni

— copre ogni cosa tra 1 secondo e 2-3 giorni Ultimo accesso entro una settimana — tra 2-3 e sette giorni

— tra 2-3 e sette giorni Ultimo accesso entro un mese — tra 6-7 giorni e un mese

— tra 6-7 giorni e un mese Ultimo accesso molto tempo fa — più di un mese (viene anche mostrato agli utenti bloccati)

Nascondere il mio “ultimo accesso” su Telegram | Guida

Per nascondere l’ultimo accesso dalla vista degli altri, è necessario semplicemente:

Dalla schermata principale dell’app, aprire le Impostazioni attraverso l’icona del menu in alto a sinistra e poi toccando su “Impostazioni”

Dalle opzioni presentate, individuare e toccare su “Privacy e Sicurezza”

Toccare sulla terza opzione “Ultimo accesso e in linea”

Scegliere se bloccare la visione dell’ultimo accesso a “Tutti”, a “I miei contatti” o a “Nessuno” (per sbloccarla)

È possibile anche selezionare dei contatti da tenere fuori da questa impostazione, così che potrai vedere il loro ultimo accesso (e loro il tuo) senza tuttavia che l’opzione venga applicata a tutti.

Eccezioni

Ci sono alcune eccezioni dato che a volte è ovvio che tu sia in linea. Indipendentemente dalle impostazioni dell’ultimo accesso, le persone ti vedranno online per un breve periodo (~30 secondi) se effettui le seguenti operazioni:

Dopo aver inviato un messaggio a loro o ad un gruppo in cui entrambi siete membri.

Dopo aver letto un messaggio che ti hanno inviato in una chat individuale.

Quando “stai scrivendo…” messaggi – a loro, o in un gruppo in cui entrambi siete membri.

Se non condividi il tuo ultimo accesso con qualcuno e non fai nulla di quanto indicato, non ti vedranno mai in linea. In alternativa, per nascondere lo stato in linea puoi bloccare quella persona.