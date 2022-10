Firefox 106 ufficiale | Novità e download

Firefox non è più così popolare come una volta, poiché Chrome è il browser preferito dalla maggior parte degli utenti che navigano sul Web. Ci sono diverse ragioni dietro la scomparsa di Firefox, incluso il comportamento anticoncorrenziale di Google, Apple e Microsoft che rende difficile per gli utenti passare a un altro browser (per non parlare il frenare attivamente una piattaforma concorrente non rilasciando i propri tool). Ciò non significa che Mozilla abbia rinunciato a Firefox, però. Ha celebrato il lancio di Firefox 100 con un importante rilascio a maggio di quest’anno con diverse nuove funzionalità. Ora Firefox 106 è pronto per il rilascio con opzioni avanzate di personalizzazione, privacy e accessibilità.

Le novità di Firefox 106

Nel giugno dello scorso anno, Firefox ha rinnovato la modalità di navigazione privata con aggiunte incentrate sulla privacy come Protezione totale dei cookie e HTTPS per impostazione predefinita. Con ottobre che è il mese della sensibilizzazione alla sicurezza informatica, Firefox sta aggiornando visivamente la modalità di navigazione in incognito con un aspetto ridisegnato, un tema scuro e un nuovo logo. C’è anche una scorciatoia di navigazione privata che puoi aggiungere al desktop per iniziare a navigare rapidamente sul Web in modalità di navigazione in incognito.

Il clou principale di questa versione è Firefox View, però. Ha lo scopo di rendere la finestra del browser più utile visualizzando fino a 25 schede chiuse di recente sul desktop e le ultime tre schede attive dal tuo cellulare o tablet. È possibile accedere alla nuova sezione tramite una nuova icona di Firefox nell’angolo in alto a sinistra, accanto alla prima scheda. La funzione è disponibile solo su Firefox sul desktop per ora.

Gli utenti Mac hanno accesso a due utili funzioni in Firefox 106. In primo luogo, c’è un editor PDF integrato, quindi puoi compilare direttamente i PDF all’interno del browser, non è più necessario utilizzare un’app di terze parti per questo. In secondo luogo, su macOS Catalina e versioni successive, ora puoi copiare testi dalle immagini sul Web e incollarli rapidamente in documenti o altri file.

Infine, Firefox 106 include colorway in edizione limitata e sfondi per dispositivi mobili del designer di streetwear e sneaker Keely Alexis, noto soprattutto per aver creato le Nike Air Jordan. L’intera collezione è stata ispirata da “Independent Voices”.

Firefox 106 è ora disponibile per il download per PC, Mac, iOS e Android nei rispetti store di applicazioni e dal sito Web di Mozilla.

