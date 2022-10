Dopo Google, anche WhatsApp critica iMessage e la sua chiusura ad Android

Nell’ultimo anno, Google ha fatto pressioni su Apple affinché adottasse lo standard RCS e aiutasse ad abbattere i muri artificiali tra le piattaforme di messaggistica. Apple rimane ferma nella sua opposizione, con il CEO Tim Cook che ha recentemente affermato che invece “gli piacerebbe convertirti in un utente iPhone”. Ora, Mark Zuckerberg di Meta sta utilizzando una pubblicità per le funzionalità di WhatsApp per lanciare un’altra critica alla testardaggine di Apple.

Zuckerberg ha condiviso su Instagram questo nuovo cartellone di WhatsApp, esposto alla Penn Station di New York. L’annuncio prende in giro il dibattito in corso bolla verde-bolla blu di iMessage, suggerendo alle persone di passare invece alla “bolla privata” di WhatsApp. Sebbene questo annuncio utilizzi solo la controversia come contesto, la didascalia di Zuckerberg per il post di Instagram va direttamente alla giugulare di Apple.

Il CEO di Meta afferma che WhatsApp è più privato di iMessage, grazie alla crittografia end-to-end indipendente dalla piattaforma (solo per i messaggi, non i metadati), anche nelle chat di gruppo. Sottolinea anche come anche i backup di WhatsApp siano crittografati end-to-end, a differenza di quelli di iMessage.

Il capo di WhatsApp, Will Cathcart, è andato più nel dettaglio in una serie di tweet, spiegando che le persone continuano a inviare messaggi SMS a causa di come funziona iMessage, anche se esistono opzioni più sicure come WhatsApp. Evidenzia anche altre funzionalità per la privacy con cui iMessage non può rivaleggiare, come i media visualizzabili una sola volta e i messaggi che scompaiono.

We’re expanding the marketing campaign we started back in January to tell people in the U.S. about the importance of end-to-end encryption. 5.5 billion SMS messages are still sent daily in the U.S., but SMS messages aren’t secure. pic.twitter.com/c0P8FW37Rw — Will Cathcart (@wcathcart) October 17, 2022

WhatsApp ha 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, ma non è il servizio più popolare negli Stati Uniti. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato a The Verge che questa nuova campagna pubblicitaria verrà mostrata anche in TV, video digitali, all’aperto e sui social media negli Stati Uniti.