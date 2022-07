Come abilitare, disabilitare e utilizzare i messaggi RCS sugli smartphone Android

I messaggi di testo fanno parte della nostra vita da decenni, ma gli SMS che usiamo ancora oggi non sono invecchiati bene. Gli SMS sono uno standard limitato con pochi protocolli di sicurezza, quindi è ora di andare avanti. La prossima generazione di messaggi di testo, almeno secondo Google, è il Rich Chatting Service (RCS). Diamo un’occhiata a cos’è RCS e come utilizzarlo su Android.

RCS è un nuovo standard di SMS spinto da Google per unificare il profilo universale di GSMA. Questo nuovo standard migliora l’esperienza di invio dei messaggi di testo e la sicurezza dietro di essa per gli utenti. RCS fornisce funzionalità come condivisione multimediale avanzata, messaggistica crittografata (solo nell’implementazione di Google, non è una funzione dello standard) e indicatori di digitazione.

Essendo stata voluta fortemente da Google, questa nuova forma di standard di messaggistica è implementata all’interno dell’app Google Messaggi. Fortunatamente, la maggior parte dei moderni telefoni Android viene fornita con Google Messaggi preinstallata (in alternativa è possibile scaricarla dal Play Store).

Ciò significa che probabilmente si è in grado di utilizzare RCS quando si inviano messaggi ad altri utenti Android. Il problema si presenta quando si invia un messaggio a qualcuno con un iPhone. Apple ha rifiutato di adottare RCS e ha mantenuto questa posizione da quando è uscito.

Come abilitare RCS in Google Messaggi

Molto spesso Google mostra un pop-up che invita gli utenti ad abilitare le chat RCS nella loro applicazione Google Messaggi nel caso non lo abbiano fatto. In questo caso è necessario solamente accettare la proposta del pop-up.

Nel caso in cui non venga proposto alcun pop-up, è comunque possibile attivare (e disattivare) le chat RCS attraverso le impostazioni dell’app:

Aprire Google Messaggi

Toccare l’icona del menu (tre puntini in colonna) nell’angolo in alto a destra

Toccare su “Impostazioni”

Individuare e toccare Generali e poi “Funzionalità di chat”

Abilitare (o disabilitare) la prima opzione per attivare le chat RCS. Da qui è possibile personalizzare l’esperienza attivando o disattivando ulteriori opzioni.

