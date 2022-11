Mediatek Pentonic 1000, SoC di nuova generazione per Smart TV

Se hai una smart TV, allora la tua TV ha una sorta di chipset decente anche se probabilmente meno potente rispetto a quello dello smartphone. MediaTek è un grande fornitore di chipset TV e il suo Pentonic 1000 è l’ultimo SoC di punta progettato per 4K a 120Hz.

Sebbene i dettagli specifici sulle caratteristiche sono scarsi, MediaTek afferma che il SoC Pentonic 1000 racchiude una “CPU multicore”, una GPU dual-core, un’APU (AI Processing Unit) e motori di decodifica video. È in grado di eseguire VRR fino a 4K 144Hz per applicazioni di gaming, ma in genere sarà impostato su 4K 120Hz. C’è anche una modalità a bassa latenza automatica o ALLM.

Le opzioni di riproduzione includono AV1, HEVC, VP9 e persino VVC o H.266, per “introdurre la prima ondata di adozione di VVC”. “Abbiamo progettato MediaTek Pentonic 1000 specificamente per soddisfare le tendenze della smart TV di oggi, inclusi streaming 4K, cloud gaming, videoconferenze e watch party“, ha affermato Alex Chen, General Manager della TV Business Unit di MediaTek. “Grazie al supporto per contenuti 4K HDR, frame rate a 120 Hz, MEMC, miglioramenti dell’IA, connettività Wi-Fi 6/6E e codec all’avanguardia come VVC, Pentonic 1000 offrirà la migliore esperienza di visualizzazione 4K“.

Tutto sommato, il Mediatek Pentonic 1000 si configura come un chipset abbastanza buono per i televisori. La tecnologia Intelligent View dell’azienda è particolarmente interessante, in quanto significa che puoi sfogliare i canali TV, visualizzare in anteprima uno streaming o un altro canale e persino essere in una chiamata con qualcuno allo stesso tempo. È un po’ un caso d’uso limite ma è è comunque ottimo che sia in grado di supportare tutto ciò.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla disponibilità, la società afferma che i televisori con Mediatek Pentonic 1000 saranno disponibili sul mercato entro il primo trimestre del 2023.

