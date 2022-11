YouTube Music & Premium superano quota 80 milioni di abbonati

YouTube Music è in circolazione da un po’ di tempo ma la maggior parte lo considera molto indietro rispetto a concorrenti come Apple Music, Spotify, Amazon Music e altri. Ma quanta differenza fa un anno, visto che ora viene riferito che la piattaforma, insieme con con YouTube Premium, ha aggiunto 30 milioni di abbonati a pagamento dal 2021, portando il conteggio totale a oltre 80 milioni.

Sebbene questa sia sicuramente una notizia incredibile per YouTube, nonostante la sua enorme crescita si trova ancora dietro a colossi come Apple Music e Spotify nella musica. Nonostante ciò, la compagnia ha lavorato a stretto contatto con l’industria musicale, trovando un equilibrio che rende felici tutte le parti con l’aiuto di Lyor Cohen, che in precedenza ha lavorato nell’industria musicale.

Con il suo aiuto come capo della musica di YouTube, l’azienda è diventata un “partner” con etichette musicali, non solo un’azienda che si stava avvicinando alle etichette per ottenere contratti firmati. La relazione è stata fruttuosa, con il rapporto che afferma che YouTube ha pagato all’industria musicale $6 miliardi da luglio 2021 a giugno 2022.

Facendo affidamento sulla sua attività pubblicitaria e in abbonamento, l’azienda si è spinta ancora oltre, investendo maggiormente nei suoi creatori, in particolare quelli sulla sua piattaforma YouTube Shorts. A settembre, YouTube ha annunciato che avrebbe consentito ai creatori di Shorts di aderire al Programma partner di YouTube. Ciò consentirebbe ai creatori di monetizzare i propri contenuti e guadagnare denaro dalle entrate pubblicitarie. Gli annunci verranno pubblicati tra i video nel feed, con i creatori che trattengono il 45% delle entrate generate.

Inoltre, YouTube ha risolto gli accordi di licenza musicale sulla piattaforma, consentendo ai creatori di utilizzare brani popolari protetti da copyright nei loro video. Infine, YouTube ha anche abbassato la soglia per i nuovi creator, creando un nuovo livello nel suo Programma Partner che concede l’accesso a vantaggi come Super Ringraziamenti, Superchat, Super Sticker e Abbonamenti al canale. Coloro che sperano di monetizzare i propri contenuti Short potranno farlo a partire dal 2023 e richiederà almeno 1.000 iscritti e dieci milioni di minuti visualizzati in 90 giorni.

Naturalmente, un grande vantaggio che YouTube ha rispetto ad altre piattaforme è che ha la piattaforma video più grande del mondo, che raggiunge centinaia di milioni di persone ogni giorno. Quindi questo potrebbe essere l’inizio di un nuovo inizio.

VIA FONTE