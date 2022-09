Google “dichiara guerra” a TikTok: video Shorts saranno monetizzati alla grande

YouTube sta finalmente andando all in sugli Shorts. Nei giorni scorsi, la società ha tenuto una riunione interna per annunciare che avrebbe iniziato la monetizzazione della sua piattaforma Shorts a partire da questa settimana. La nuova modifica consentirà ai creatori di Shorts di iniziare a guadagnare denaro dai contenuti che producono. YouTube prevede di annunciare ufficialmente queste modifiche oggi 20 settembre.

In passato, YouTube richiedeva ai suoi creatori di avere almeno 4.000 ore di visualizzazione e 1.000 iscritti per essere idonei al suo Programma partner. Secondo la fonte, questi criteri verranno modificati per i suoi creatori di cortometraggi, rendendo più facile diventare idonei alla monetizzazione. Per la prima volta, YouTube aggiungerà annunci a Shorts per iniziare a monetizzare ulteriormente la piattaforma e pagare i suoi creatori. La società offrirà il 45% delle entrate pubblicitarie ai suoi creatori, leggermente diverso dai tradizionali video di YouTube che offrono ai creatori una quota del 55%.

YouTube spera che la mossa induca i creatori a venire sulla sua piattaforma. YouTube è stata una potenza video per oltre un decennio, offrendo agli utenti non solo un luogo per godersi i contenuti, ma anche uno spazio per creare. Sebbene la maggior parte dei creator non venga pagata, quelli con canali popolari hanno la possibilità di aderire al suo programma Partners. Da qui, i creatori possono monetizzare i loro video per guadagnare denaro.

Negli ultimi anni, i video verticali in formato breve sono diventati piuttosto popolari. Nonostante sia arrivato nella maggior parte delle regioni nel 2017, TikTok è stata una forza dominante con i video verticali, offrendo agli utenti un nuovo modo divertente e avvincente di guardare i contenuti. Naturalmente, questo successo ha indotto i suoi concorrenti ad agire, adottando video in formato abbreviato nelle loro app.

Mentre TikTok è il chiaro vincitore in questo spazio rispetto a rivali come Instagram e YouTube, quest’ultimo ora farà una spinta seria, sfruttando la sua attività pubblicitaria. Oltre agli annunci, YouTube prevede di introdurre la possibilità di utilizzare canzoni popolari nei suoi video. In passato, YouTube segnalava video con musica protetta da copyright e inviava entrate pubblicitarie da questi video ai detentori del copyright. La società ha recentemente annunciato che YouTube Shorts si integrerà con YouTube Music con una playlist condivisa.

Inoltre, ha reso la creazione di cortometraggi ancora più semplice, consentendo ai creatori la possibilità di modificare i video di YouTube esistenti in brevi clip. Allo stesso modo, ha incominciato a introdurre i watermarks (filigrane) nei video per evitare che vengano ripubblicati su altri social senza che si sappia da dover derivano.

