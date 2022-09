Google introduce la possibilità di eliminare video YouTube dai consigli del Discover Feed

Potreste pensare che il principale motivo per cui YouTube è diventato il sito di streaming più grande al mondo è l’incredibile sostegno fornito da Google o il timing del lancio. Seppur queste due cose hanno avuto un effetto importante, a nostro avviso la funzionalità killer del servizio è il suo sistema di raccomandazioni che permette di guardare un video dietro l’altro tutti dello stessa tema (e soprattutto anche di canali di cui non si è iscritti).

Tale meccanismo di raccomandazione è lo stesso che ritroviamo anche nel Discover Feed, la pagina a sinistra della home screen presente sulla maggior parte degli smartphone Android. Il Discover Feed di Google è una parte importante di come molti di noi stanno al passo con le cose, trascorrendo quasi religiosamente alcuni minuti a scorrere ogni giorno. Ci sono sempre molti contenuti lì dentro, con non solo articoli che corrispondono ai tuoi interessi, ma anche video di YouTube (e Shorts) occasionali nel mix.

Ma se Google è diventato un po’ ampio con la sua cura e hai visto video lì dentro che preferiresti non, sarai felice di apprendere che il Discover Feed ora ti consente di nascondere i video da specifici canali YouTube, con solo pochi tocchi.

Di solito, bandire gli articoli che non ti piacciono dal tuo feed è molto semplice: basta toccare il menu di overflow accanto al titolo della carta e scegliere l’opzione più appropriata per esprimere il tuo disinteresse, sia per la pubblicazione, l’argomento o quell’articolo specifico. Tuttavia, finora hai avuto solo un’opzione se non ti è piaciuto un consiglio sui video di YouTube nel tuo feed Scopri: disattivare completamente i consigli sui video.

L’azienda ha aggiornato l’app Google, quindi ora hai una nuova opzione per impedire ai video di un creatore di YouTube specifico di rovinare il tuo feed Discover altrimenti incontaminato. SamMobile segnala che questa era una delle opzioni più richieste per l’app e ora è in fase di lancio. Siamo stati in grado di vedere la nuova opzione sulla versione 13.36.10.26 dell’app.

Altre opzioni per esprimere il tuo disinteresse per un video di YouTube su Scopri includono nascondere i contenuti su quell’argomento o nascondere solo quel video. E Google ti dà ancora la possibilità di nascondere completamente i contenuti da YouTube, se preferisci un feed Discover senza video.

Poiché il tuo feed è curato in base alla cronologia di utilizzo dei servizi Google, la nuova opzione rende un po’ più semplice personalizzare ciò che ottieni. Ti suggeriamo di fare un piccolo sforzo per personalizzare le cose a tuo piacimento, perché carte simili in stile Discover potrebbero arrivare anche sul tuo desktop.

