Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 8+ Gen 2 avranno GPU più potenti di quelle Apple?

Il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm ha alimentato alcuni dei migliori smartphone Android sul mercato quest’anno. Il chip octa-core estremamente potente ha già visto un aggiornamento sotto forma di 8+ Gen 1, e ora attendiamo con ansia il debutto di ciò che verrà dopo. Mentre aspettiamo lo Snapdragon 8 Gen 2, una nuova voce indica quanto velocemente potrebbero andare le cose, con alcune velocità di clock alle stelle.

Qualcomm ha programmato l’inizio del suo evento Snapdragon Summit il 15 novembre, dove annuncerà il SoC 8 Gen 2. L’originale Gen 1 funzionava a velocità di clock fino a 3 GHz e il chip 8+ Gen 1 che alimenta telefoni come Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 può funzionare fino a 3,2 GHz. Un leaker su su Weibo afferma che Qualcomm potrebbe introdurre un chip nel 2023 che opera a velocità comprese tra 3,4 e 3,5 GHz.

Anche se non ci sono molti dettagli da approfondire qui, parlare del fatto che si tratta solo di una versione particolare dell’8 Gen 2 ci fa chiedere se questo potrebbe essere più simile a un 8+ Gen 2, rispecchiando lo stesso tipo di aumento di velocità che abbiamo visto con l’8+ Gen 1. Una ripetizione di quel ciclo potrebbe vedere il debutto di questo presunto chip a metà del 2023, pochi mesi dopo che l’8 Gen 2 consolida il suo posto nel mercato.

Il leaker aggiunge un’altra grande affermazione, indicando che questo chip potrebbe essere dotato di una GPU in grado di superare le prestazioni dei chip Bionic di Apple. Non abbiamo ancora sentito molto di ciò che Qualcomm potrebbe pensare per le modifiche alla GPU, ma precedenti indiscrezioni hanno già suggerito che l’8 Gen 2 potrebbe pianificare di cambiare le cose per la sua CPU, con quattro diversi gruppi principali costituiti da un Cortex-X3, due core A720, due core A710 e tre core A510.

Mentre queste elevate velocità di clock sembrano impressionanti sulla carta, le prestazioni del mondo reale sono un’equazione complicata, che coinvolge tutto, dalla pipeline di istruzioni, alla gestione termica e persino all’ottimizzazione del software da parte degli OEM Android.

Le voci suggeriscono che OnePlus sarà uno dei primi marchi a lanciare uno smartphone con il chip Snapdragon 8 Gen 2, con Xiaomi a seguire.

