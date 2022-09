Il Google Pixel 7a sarà il top di gamma compatto dei sogni?

Google Pixel 6a

Tutti sembrano volerli ma poi, alla fine, nessuno li compra. No, non stiamo parlando degli smartphone Sony (anche se questa frase si adatta perfettamente anche al colosso giapponese) ma, più in generale, degli smartphone compatti. Anche Apple non ha avuto successo con i suoi iPhone 12 mini e iPhone 13 mini, le cui vendite al di sotto delle aspettative hanno portato all’eliminazione della serie con i nuovi iPhone 14. Ma Google potrebbe provarci ancora con un futuro Pixel 7a.

Un recente suggerimento del leaker cinese Digital Chat Station indica che Google sta lavorando su uno smartphone Pixel compatto con nome in codice “Neila”. Si dice che il dispositivo, che potrebbe finire per essere il Pixel 7a, sia dotato di uno schermo piatto con foro per la fotocamera selfie e una visiera posteriore proprio come sui telefoni della serie Pixel 6.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul dispositivo, ma possiamo presumere che potrebbe finire per essere il Pixel 7a. Google è già sulla buona strada per presentare Pixel 7 e Pixel 7 Pro il 6 ottobre insieme al suo primo smartwatch in assoluto: Pixel Watch. Ciò significa che potremmo realisticamente vedere il Google Pixel 7a nel terzo trimestre del 2023.

Le vendite dei Google Pixel hanno incominciato ad ingranare con la sesta generazione, il che potrebbe aver dato all’azienda abbastanza fiducia per provare qualcosa di differente rispetto alla concorrenza. Come detto prima, Apple ha recentemente annunciato la sua serie di iPhone 14 che omette un modello mini a favore del più grande iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici.

via via