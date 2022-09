Amazon lancia le risposte sponsorizzate di Alexa

Amazon Alexa è una delle risorse di riferimento per rispondere (e ordinare cose) alle domande in centinaia di milioni di case intelligenti in tutto il mondo. Se possiedi un altoparlante intelligente con tecnologia Alexa, probabilmente gli hai posto domande per avere risposte rapide quando il tuo telefono o Google non sono in giro per aiutarti. Presto potresti scoprire di ricevere consigli specifici da Alexa che includono pubblicità direttamente da aziende con prodotti specializzati nell’argomento.

Annunciata alla conferenza Accelerate 2022 dell’azienda, la nuova funzionalità si chiama Customers Ask Alexa. Consente ai marchi di includere le risposte alle domande dei clienti, quindi quando le pongono online o tramite il tuo dispositivo Echo, Amazon consentirà ad Alexa di rispondere con pubblicità sul prodotto sponsorizzato.

Ad esempio, se chiedi “Come posso rimuovere i peli di animali dal mio tappeto?” i marchi che hanno prodotti specializzati in quell’area potranno ora sponsorizzare tale slot. Il marchio potrà dire di acquistare il suo prodotto per rimuovere i peli di animali dai tappeti in risposta alla tua domanda. Fornirà quindi collegamenti direttamente alla vetrina di Amazon in modo da poter acquistare rapidamente il prodotto. E il gioco è fatto; Amazon ha fatto un’altra vendita.

Questo può rivelarsi utile in alcuni scenari, ma se stavi cercando un’alternativa domestica per rimuovere i peli di animali da un tappeto, potresti non essere interessato al risultato. Potrebbe essere necessario trovare il tuo smartphone e porre quella domanda a un altro servizio per trovare la risposta.

Il post sul blog di Amazon dice: “I marchi registrati presso il Registro marche Amazon vedranno la nuova funzione I clienti chiedono ad Alexa in Seller Central, dove possono facilmente scoprire e rispondere alle domande frequenti dei clienti utilizzando strumenti self-service. Tutte le risposte passano attraverso la moderazione e la qualità dei contenuti di Alexa controlli prima che Alexa selezioni la risposta più pertinente da condividere con i clienti.”

Non sentirai però pubblicità da Alexa per un po’ di tempo però, poiché sarà inclusa per marchi specifici da ottobre di quest’anno. Quindi verrà distribuita a tutti i marchi idonei dal 2023. Per gli utenti, scoprirai che la funzione verrà visualizzata come parte della ricerca su Amazon entro la fine dell’anno, quindi verrà visualizzata anche quando cerchi query specifiche sul sito Web dell’azienda.

Gli altoparlanti intelligenti Echo non avranno questa funzione fino a metà del 2023.

