Google, nuovo evento hardware il 6 ottobre… Pixel 7 e 7 Pro in arrivo

Anticipando l’evento Meta Connect dedicato alla realtà virtuale di qualche giorno, Google terrà un nuovo evento dedicato all’hardware il prossimo 6 ottobre. Molto probabilmente in tale evento saranno lanciati definitivamente sul mercato i nuovi smartphone Google Pixel 7 e 7 Pro, il cui annuncio è avvenuto addirittura a maggio durante il Google I/O. Molto probabile anche la presenza del Pixel Watch e del Pixel Tab.

Nonostante non siano stati condivisi molti dettagli con l’annuncio, Google ha allegato una breve clip di dieci secondi che scorre attraverso video e immagini dei prossimi dispositivi Pixel 7 e Pixel Watch. Il video include anche quelli che sembravano dei Pixel Buds Pro. Anche se questo non è strano, i Pixel Buds Pro non sono un prodotto inedito e sono attualmente disponibili per l’acquisto. C’è la possibilità che possa trattarsi di un nuovo prodotto non annunciato con un design simile, ma dovremo aspettare per scoprirlo.

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Sebbene Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno nuovi dispositivi, questa non sarà la prima volta che Google mostra i telefoni al pubblico. La società aveva precedentemente annunciato i nuovi telefoni durante il suo evento di Google I/O a maggio. L’azienda ha mostrato i dispositivi per intero, dandoci facendoci dare una buona occhiata a ciò che accadrà.

Google ha anche annunciato il suo Pixel Watch basato su Android Wear durante lo stesso evento, facendoci dare un altrettanto buona occhiata al prossimo dispositivo indossabile. Sebbene il pubblico potesse vedere i nuovi design, Google non ha approfondito ogni dispositivo, condividendo solo piccoli dettagli.

Finora, quello che sappiamo è che i prossimi telefoni Pixel avranno il processore Tensor di prossima generazione di Google. Da allora, abbiamo assistito a molte informazioni leaked di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con addirittura dispositivi che sono riusciti a finire nelle mani del pubblico. Con questi video di unboxing, abbiamo visto molti dettagli sui loro attributi fisici che sono stati confrontati e misurati.

Indipendentemente da ciò, sarà emozionante vedere cosa porterà Google in tavola con la sua nuova formazione hardware per il 2022. L’evento è fissato per il 6 ottobre alle 16 (ora italiana).

