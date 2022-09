Google Pixel 7 Pro mostrato in un video unboxing a settimane dal lancio

Il duo Pixel 7 è stato presentato ufficialmente all’inizio di quest’anno e l’uscita della gamma è fissata per ottobre. Google non è il migliore quando si tratta di mantenere i segreti, motivo per cui apparentemente ha adottato la pratica di mostrare in anteprima i telefoni di punta mesi prima del loro rilascio ufficiale. L’azienda cerca ancora di avere un po’ di mistero attorno ai suoi Google Pixel 7 e 7 Pro solo stuzzicando l’interesse con il design generale prima del loro lancio formale, ma i leaker riescono quasi sempre a rovinare la volontà del colosso.

Un prototipo di Pixel 7 Pro è già stato ampiamente coperto dai media e nelle scorse ore qualcuno ha pubblicato un video della variante commerciale su Facebook. È la versione finale e ufficiale del telefono e non un’unità pre-rilascio o qualcosa del genere, e il video sembra provenire dal Bangladesh.

Lol, someone already unboxed a real, retail ready Google Pixel 7 Pro 😅 I'm so looking forward to seeing something other than this black color. https://t.co/Bl8Lnn65yI pic.twitter.com/fIpZ0YBTmi — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 3, 2022

Poiché questa è la versione pronta per la vendita al dettaglio, funziona e ha anche il logo di Google. Non rivela nulla che non sapessimo già ed è un’ulteriore prova che il telefono ha lo stesso design generale del Pixel 6 Pro, ma sono state apportate alcune modifiche. Ad esempio, non è così sinuoso come Pixel 6 Pro e la barra della fotocamera si fonde con i bordi. Il sensore fotografico principale e l’unità ultrawide sono ora raggruppati insieme.

Nel complesso, Pixel 7 Pro è una versione più raffinata di Pixel 6 Pro e, a parte il chip Tensor di seconda generazione, potrebbe avere in gran parte le stesse specifiche di base del suo predecessore e non vediamo l’ora di vedere come si comporterà contro i migliori telefoni del 2022.

Secondo quanto riferito, Google Pixel 7 e 7 Pro andranno in preordine il 6 ottobre e saranno probabilmente rilasciati il ​​13 ottobre (almeno negli USA).

