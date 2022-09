Clash Royale e Clash of Clans e gli altri giochi SuperCell hanno superato i $10,5 miliardi di ricavi

Nel corso degli anni, Supercell ha accumulato miliardi di dollari di entrate dai suoi successi globali Clash Royale e Clash of Clans. Ogni mese, milioni di giocatori in tutto il mondo spendono una quantità significativa di denaro per gli acquisti in-app, collocando i due titoli nella lista dei giochi più performanti di Supercell.

Tuttavia, anche altre app di gioco dello sviluppatore finlandese di giochi mobili hanno riportato cifre di entrate impressionanti.

Secondo i dati presentati da SafeBettingSites.com, Clash of Clans, Clash Royale, Brawls Stars, Hay Day e Boom Beach, ovvero i cinque titoli Supercell più redditizi, hanno guadagnato 10,5 miliardi di dollari di entrate sin dal lancio.

Un impero videoludico nel giro di 10 anni

Solo tre mesi dopo il suo lancio nell’agosto 2012, Clash of Clans è diventato il gioco di maggior incasso negli Stati Uniti e nel 2013 è stato il gioco più redditizio al mondo. Quattro anni dopo, Supercell ha rilasciato Clash Royale e in meno di 12 mesi, il popolare gioco multiplayer dell’arena di battaglia online ha raggiunto oltre un miliardo di dollari di entrate. I due giochi per smartphone sono rimasti i due titoli di maggior incasso di Supercell.

Secondo i dati di Statista e AppMagic, Clash of Clans ha generato circa 4,9 miliardi di dollari di entrate a vita a luglio 2022, più dei seguenti tre titoli combinati. Clash Royale si è classificato come il secondo titolo di gioco mobile di maggior incasso con 2,76 miliardi di dollari in acquisti in-app. Brawl Stars, Hay Day e Boom Beach seguono rispettivamente con 1,2 miliardi di dollari, 1 miliardo di dollari e 600 milioni di dollari.

Le entrate di Clash of Clans e Clash Royale si riprendono dopo un crollo del 2020

Le statistiche mostrano che i ricavi dei primi due giochi mobili di Supercell hanno iniziato a riprendersi dopo un calo due anni fa. Nel 2020, la spesa dei giocatori di Clash Royale è crollata del 34% su base annua a 209 milioni di dollari a livello globale, mentre i ricavi di Clash of Clans sono scesi del 9% su base annua a 483 milioni di dollari.

L’anno scorso, la spesa dei giocatori di Clash Royale è salita del 40% a 294 milioni di dollari, con 63 milioni di download su Apple App Store e Google Play. I giocatori di Clash of Clans hanno speso 490 milioni di dollari in acquisti in-app nel 2021, un leggero aumento rispetto all’anno prima, con quasi 55 milioni di download in tutto il mondo.

I dati di Airnow hanno mostrato che il titolo mobile di maggior incasso di Supercell è ancora forte, con quasi 17,5 milioni di utenti attivi giornalieri a luglio. La maggior parte di loro, o 16,6 milioni, erano utenti Android. Anche le entrate hanno continuato ad aumentare, con i giocatori di Clash of Clans che hanno speso oltre 275 milioni di dollari in acquisti in-app nei primi sei mesi dell’anno