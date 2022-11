Amazon Music va alla caccia di Spotify: aperto l’intero catalogo di 100 milioni di canzoni agli abbonati Prime

Al giorno d’oggi, la maggior parte dell’intrattenimento richiede di sborsare un servizio in abbonamento. Certo, puoi provare a saltare i pagamenti mensili tramite gli acquisti digitali dei tuoi film e musica preferiti, ma sei destinato a perdere alcune esclusive avvincenti. Se sei un membro Prime, il servizio Amazon Music è finalmente un’interessante alternativa a Spotify, anche se rimane un grosso problema che potrebbe farti pagare.

A partire da oggi, l’intera libreria di brani di Amazon Music è disponibile per tutti i membri Prime senza la necessità di un abbonamento aggiuntivo. In precedenza, il catalogo includeva solo due milioni di brani senza costi aggiuntivi: questa mossa porta la libreria totale a 100 milioni.

Con questa mossa Amazon sta andando alla accia di Spotify e degli iscritti al suo piano gratuito. Infatti, esattamente come per Spotify in versione gratuita, anche la raccolta di Amazon Music ti consentirà solo di selezionare artisti, album o playlist, non singoli brani. Ad eccezione di alcune playlist “All-Access”, tutto viene riprodotto automaticamente in ordine casuale. L’unica differenza è l’assenza di annunci pubblicitari.

Se sei un membro Prime, ci sono poche ragioni per continuare a utilizzare il servizio supportato dalla pubblicità di Spotify quando Amazon ti offre le stesse canzoni senza interruzioni. E con quasi tutti i piani di abbonamento che cercano di aumentare i propri prezzi (Apple ha già battuto tutti sul tempo), potrebbe essere un modo semplice per risparmiare denaro ogni mese.

Quindi quali altre differenze rimangono tra Amazon Music Prime e il piano Unlimited da 9,99 euro? Gli ascoltatori solo con abbonamento Prime non possono ascoltare offline ad eccezione delle playlist All-Access, e non possono riprodurre in streaming l’audio ad alta fedeltà di Amazon.

È improbabile che nessuna di queste limitazioni abbia importanza per chiunque utilizzi musica in streaming abbastanza da pagarla, che non è il pubblico di destinazione di questo piano.

Ovviamente, poiché nessuna piattaforma di streaming musicale può semplicemente limitarsi, sai, alla musica, Amazon sta anche promuovendo la sua formazione di podcast con l’annuncio di oggi. Un nuovo strumento “Anteprime podcast” seleziona i brani sonori da episodi specifici di uno spettacolo, il che potrebbe rendere un po’ più semplice la scoperta del tuo prossimo podcast preferito.

Tra la libreria di streaming gratuita e il focus sui podcast, è chiaro che Amazon sta puntando dritto alla corona di Spotify con questa mossa. Considerando quanto sia essenziale Prime in questi giorni, non sarei sorpreso di vedere alcuni utenti abbandonare il colosso in verde.

