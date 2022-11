Google: “Tensor è fatto per migliorare l’esperienza IA, non per vincere benchmark”

C’è una tendenza tra gli appassionati di telefoni e sì, anche noi dei media, a fare un affare troppo grande sui punteggi dei benchmark come se fossero punti su un tabellone che indica un vincitore e un perdente. Di conseguenza, coloro che utilizzano i telefoni della serie Pixel 6 o Pixel 7 sentono che il chipset all’interno dei loro telefoni, rispettivamente Google Tensor e Tensor 2, non sono buoni perché sono superati dall’ultimo Snapdragon o chip Apple.

Come notato da 9to5Google, l’ultimo episodio del podcast Made by Google ha visto la partecipazione di Monika Gupta, senior director di Google Product Management per Google Silicon. Secondo Gupta, il suo team si incontra con i ricercatori di Google sull’intelligenza artificiale per “sapere esattamente dove saranno i modelli di apprendimento automatico in trend tra cinque anni“. Google non progetta il chip Tensor per vincere battaglie di benchmark ma ha un obiettivo più favorevole al consumatore.

I benchmark non sono indicatori della completezza di un SoC

Quando si tratta di benchmark, Gupta afferma: “Penso che i benchmark classici siano serviti a uno scopo in un determinato momento, ma penso che il settore si sia evoluto da allora. E se guardi a ciò che Google sta cercando di fare spingendo le innovazioni dell’IA in un smartphone, poiché riteniamo che questo sia l’approccio che fornirà esperienze utili come alcune di quelle che ho appena menzionato, i benchmark classici sono stati creati in un’epoca in cui l’IA e i telefoni non esistevano nemmeno“.

In altre parole, il Googler sta dicendo che le utili funzionalità dei Pixel che si basano sulle capacità di Intelligenza Artificiale del chip Tensor sono più importanti del punteggio più alto in un test di benchmark.

Parlando di tali test, Gupta aggiunge: “Potrebbero raccontare una storia, ma non pensiamo che raccontino la storia completa. Quindi per noi ciò che facciamo benchmark sono i carichi di lavoro software effettivi che stiamo eseguendo sul nostro chip e quindi impegnarsi con ogni generazione di chip Tensor per renderli migliori, che si tratti di migliore qualità, migliori prestazioni, minore potenza“.

Le funzioni del SoC Google Tensor che sfruttano la IA

Negli ultimi due anni, Google ha dotato i suoi telefoni Pixel di funzionalità come Magic Eraser, che elimina le persone e gli oggetti indesiderati da una fotografia. Il camouflage cambierà il colore di un oggetto che risalta come un pollice dolorante sullo sfondo di una foto. Il nuovo colore si fonderà con lo sfondo per rendere l’elemento meno evidente in modo che l’attenzione possa essere focalizzata sul soggetto dell’immagine.

Photo Unblur (solo sulla linea Pixel 7) ripara le immagini sfocate e scattate male e le fa sembrare fantastiche. Altre funzionalità AI includono Clear Calling che utilizza l’IA per eliminare i rumori ambientali durante una telefonata.

Google prende decisioni in base all’esperienza dell’utente che ci sarà tra cinque anni

Quando si tratta di intelligenza artificiale, Google prende decisioni in base all’esperienza dell’utente tra cinque anni. Nel podcast, prosegue dicendo: “Non sto prendendo decisioni in base a dove si trova oggi il machine learning e posso dirlo perché lavoro in Google. Lo stesso vale per il software che sta sviluppando il nostro team. So dove il team software vuole portare l’esperienza dell’utente tra cinque anni perché stiamo progettando il chip insieme, non acquistandone uno pronto all’uso”.

Quindi sì, è probabile che non vedrai i chip Google Tensor vincere nessuna battaglia di benchmark contro i chip utilizzati su altri flagship Android e sull’ultimo modello di iPhone. Ma per Google, progettare il Tensor significa capire dove sta andando l’IA in futuro e come può essere utilizzata per offrire funzionalità utili e utili agli acquirenti di Pixel.

VIA