Huawei MatePad SE 10.4 ufficiale: specifiche e prezzi

Huawei ha appena annunciato il nuovo tablet Huawei MatePad SE 10.4. Si tratta della versione aggiornata del modello che abbiamo recensito qualche settimana fa ma, come scopriremo più avanti, non porta moltissime migliorie.

Huawei MatePad SE 10.4 ha un display LCD IPS da 10,4 pollici con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e un rapporto di aspetto 15:9. Il dispositivo ha a bordo HarmonyOS 3 e si basa sul riconoscimento facciale per la sicurezza (solo attraverso la fotocamera frontale da 2MP, per cui non è affatto sicuro). Il tablet misura 246,94 x 156,7 x 7,85 mm e pesa circa 440 grammi.

Il chipset Snapdragon 680 è presente al timone dell’Huawei MatePad SE 10.4 insieme a 3 GB / 4 GB di RAM. Quando si tratta di spazio di archiviazione, il tablet offre opzioni come 32 GB / 64 GB / 128 GB e uno slot per schede microSD (meno male che le nanoSD proprietarie di Huawei non hanno fatto il salto in questo segmento di mercato). Insomma, si tratta, ancora una volta, di un tablet di fascia bassa pensato soprattutto per la multimedialità.

Il tablet racchiude una batteria da 5.100 mAh che supporta la ricarica a 10 W. Non è decisamente impressionante, visto che si tratta di un amperaggio molto simile a quello di moltissimi smartphone presenti sul mercato. Senza dubbio, ci saremmo aspettati qualcosa di più su questo fronte.

Sulla parte anteriore, ha una fotocamera da 2 megapixel ed è dotato di una fotocamera da 5 megapixel sul retro. Il MatePad SE 10.4 è disponibile sia nella versione solo Wi-Fi che nella variante LTE. Sarà disponibile solo nell’opzione colore Graphite Black.

Purtroppo Huawei si è fermata solo fino a qui. Non sappiamo ancora quando sarà disponibilità sul mercato italiano nè quali saranno i prezzi di vendita. Sicuramente torneremo sull’argomento non appena questi dati verranno comunicati.

