Google spiega come ha calcolato l’autonomia di 24 ore del Pixel Watch

Google ha aggiornato il suo post di supporto incentrato sulla batteria del Pixel Watch. Quando il dispositivo è stato lanciato, Google ha affermato che gli utenti potevano aspettarsi di ottenere una durata della batteria fino a 24 ore dalla batteria da 294 mAh che alimenta l’orologio. Allo stesso tempo, l’azienda ha sottolineato che “i tempi di ricarica sono approssimativi. L’uso di determinate funzioni ridurrà la durata della batteria. La durata della batteria dipende dalle funzioni abilitate, dall’utilizzo, dall’ambiente e da molti altri fattori. La durata effettiva della batteria potrebbe essere inferiore“.

Certo, ha senso. In questo modo, coloro che ottengono meno di 24 ore dalla batteria del proprio Pixel Watch possono valutare come utilizzano il dispositivo. In tutta serietà, è così che funzionano la maggior parte dei dispositivi mobili. Ma non sarebbe fantastico conoscere la metodologia che Google ha utilizzato per arrivare al valore di di 24 ore per la durata della batteria del Pixel Watch? Bene, questo è esattamente ciò che ha fatto Google aggiornando la suddetta pagina di supporto.

Google ora scrive che la durata della batteria di 24 ore di Pixel Watch si basa sul seguente utilizzo:

240 notifiche.

280 accensioni del display.

Una telefonata LTE di 5 minuti.

45 minuti di allenamento con LTE e GPS e con riproduzione di musica YouTube scaricata.

50 minuti di navigazione (Google Maps) mentre si è connessi a un telefono tramite Bluetooth.

L’orologio è configurato con le impostazioni predefinite, incluso il display sempre attivo (AOD) disattivato.

Puoi vedere che, secondo Google, potrebbe essere necessario disabilitare il display sempre attivo (che è disabilitato per impostazione predefinita) per ottenere una durata della batteria per tutto il giorno dal tuo Pixel Watch. Ciò non significa che non sarai automaticamente in grado di far durare il tuo orologio 24 ore con l’AOD acceso, ma rende più difficile farlo (magari un po’ meno se segui le istruzioni ufficiali per massimizzare l’autonomia).

