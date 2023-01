Ecco come funzionerà Fast Pair per la configurazione di nuovi smartphone Android

Un’analisi dell’APK di Google Play Services ha recentemente rivelato che Google sta pianificando di aggiungere un altro tipo di dispositivo a Fast Pair per accelerare il processo di configurazione per i telefoni Android. Sebbene Google non abbia ancora annunciato la funzione, Mishaal Rahman è riuscito ad abilitarla prima del lancio, dandoci una prima occhiata a come potrebbe funzionare.

Secondo Rahman, l’imminente esperienza di configurazione basata su Fast Pair per i telefoni Android accelererà la scoperta iniziale dei dispositivi nel processo di configurazione (in maniera simile a come avviene adesso con gli auricolari TWS e gli smartwatch WearOS). Una volta disponibile, i nuovi dispositivi trasmetteranno il loro stato tramite Fast Pair durante la configurazione. Qualsiasi telefono Android abilitato per Fast Pair nelle vicinanze sarà in grado di rilevare tali dispositivi e mostrare un popup a metà schermo con un collegamento allo scanner di codici QR.

Here's a first look at the new Fast Pair-powered setup experience for Android phones. The device being setup broadcasts its status via Fast Pair, and any Fast Pair-supporting Android phones nearby will get a half-sheet popup that opens a QR code scanner. pic.twitter.com/5UF2x75QnS — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 26, 2023

La funzione non mostrerà passaggi aggiuntivi sui dispositivi Pixel, ma potrebbe chiederti di installare un’app di terze parti, come Samsung Smart Switch, per facilitare le impostazioni e il trasferimento dei dati su dispositivi di altri OEM.

Come accennato in precedenza, la funzione accelererà solo il processo di scoperta iniziale. Non fornirà opzioni aggiuntive per aiutare gli utenti a selezionare i dati che desiderano trasferire sul nuovo telefono o migliorare la velocità di trasferimento.

La nuova esperienza di configurazione basata su Fast Pair potrebbe debuttare con la prossima serie Galaxy S23 di Samsung. Dato che mancano solo pochi giorni al lancio, condivideremo maggiori dettagli sull’esperienza una volta che sarà disponibile.

