Su Chrome per Android arriva lo sblocco con impronta per la modalità incognito

Avvistato in fase di sviluppo lo scorso anno, Google ha annunciato che sta implementando la possibilità di bloccare e sbloccare con l’impronta digitale le schede di navigazione in incognito in Chrome per Android.

Introdotta in Chrome per iOS all’inizio del 2021, questa funzione richiede semplicemente di “sbloccare la navigazione in incognito” con l’impronta digitale dopo aver riaperto il browser Android.

C’è anche l’opzione “Vedi altre schede” nella schermata iniziale di navigazione in incognito, oltre a un menu di overflow per chiudere tutte le schede di navigazione private o aprire le impostazioni. La chiusura forzata di Chrome continua a rimuovere tutte le pagine in incognito.

Questa è una funzione facoltativa e può essere abilitata da Impostazioni di Chrome > Privacy e sicurezza > Blocca le schede di navigazione in incognito quando esci da Chrome: usa il blocco dello schermo per visualizzare le schede di navigazione in incognito aperte.

L’abilitazione o la disabilitazione richiede la verifica tramite impronta o attraverso il PIN. Può essere utile quando dai a qualcuno il tuo telefono (a patto che non conoscano il tuo PIN).

Google ha annunciato che la funzione è “attualmente disponibile per gli utenti Android” nell’ambito del Data Privacy Day. Non è ancora ampiamente disponibile (a partire da Chrome 109), ma puoi abilitare questo flag per ottenere immediatamente la funzione: chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android.

Inoltre, Chrome sta espandendo Safety Check con “consigli e promemoria più personalizzati su ciò che hai condiviso in precedenza con i siti web e trova quei controlli in un unico posto per revocare le autorizzazioni e proteggere la tua privacy“. Cerca già password compromesse, estensioni dannose e richiede di installare gli aggiornamenti.

Ricordiamo che la navigazione in incognito ha lo scopo di eliminare i dati di navigazione locali ma non ha alcun effetto sui dati raccolti da Google o dai vari siti. Per una maggiore privacy in questo senso, vi consigliamo l’uso di Firefox con l’estensione uBlock Origin.

