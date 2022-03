In questa guida vi mostreremo come usare uBlock Origin su Android per bloccare la pubblicità presente nei siti web.

La pubblicità non piace a nessuno (tranne agli inserzionisti) ma è necessaria affinché il web sia offerto, per la maggior parte, in forma gratuita. Purtroppo certi siti web vanno proprio all-in sulla pubblicità, rendendo l’esperienza di navigazione frustrante e poco reattiva. Fortunatamente esistono degli speciali software che permettono di bloccare del tutto la pubblicità sul web, i così detti AdBlock. Di questi ne esistono tanti ma molti, pur funzionando alla grande, hanno delle politiche poco trasparenti nei confronti dei dati degli utenti. La nostra soluzione, uBlock Origin, non è il software più trasparente che esista (completamente open source) ma anche quello che funziona meglio.

Gli sviluppatori di questo software sono talmente trasparenti da non accettare nemmeno donazioni per il pericolo che si possa pensare che possano favorire determinati siti web nel non bloccare la loro pubblicità.

Come usare uBlock Origin su Android

Tecnicamente uBlock Origin non è disponibile su Android sotto forma di applicazione. Tuttavia, è disponibile come estensione per il browser web di Firefox.

Il primo passo dunque è quello di scaricare Firefox dal Play Store.

Una volta installata l’app, bisogna toccare i tre puntini presenti nella barra di navigazione per accedere al menu delle impostazioni e, da lì, toccare su “Componenti aggiuntivi”. Vista la popolarità e l’efficacia di Ublock Origin, la troverete molto probabilmente al primo posto. Toccate su di essa per installarla.

Tutto qui. Tutte le pagine web che visiterete saranno filtrate da uBlock Origin che bloccherà qualsiasi script legato alle pubblicità. Chiaramente non è tutto bianco o nero, per cui nelle impostazioni dell’estensione potete decidere di mettere in whitelist i siti web che volete supportare attraverso la visione della loro pubblicità (come ad esempio androidblog.it).

Come detto, questa è un’estensione nata prevalentemente per i browser web desktop. Ciò significa che sul computer (Windows, macOS o Linux) potete scaricare e installare uBlock Origin sui principali browser web (le estensioni sono supportate su tutti i browser basati sul motore Chromium, ovvero Chrome, Brave e Microsoft Edge, così come su Firefox).