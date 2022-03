Sony testa il sensore fotografico IMX800 da 1/1.1 pollici, pronto al debutto su Xiaomi 12 Ultra

Il leaker Digital Chat Station ha pubblicato una nuova fuga di notizie sui sensori della fotocamera per gli smartphone in fase di sviluppo e test da parte di Sony. In particolare, i produttori di smartphone hanno già ricevuto i primi sample del sensore Sony Exmor IMX800 da 50 MP e grande addirittura 1/1,1 pollici. Ciò lo renderebbe leggermente più grande del sensore GN2 da 50 MP da 1/1,12 pollici di Samsung.

In effetti, l’Exmor IMX800 di Sony sarebbe il più grande sensore della fotocamera per smartphone su un attuale smartphone mainstream. Il telefono Android CM1 di Panasonic conteneva un sensore per fotocamera da 1 pollice nel 2014 e l’Aquos R6 di Sharp trasportava anche un sensore per fotocamera da 1 pollice (da 20 MP), ma i dispositivi erano disponibili solo in Giappone.

L’IMX800 sarà il sensore della fotocamera più grande posizionato all’interno di uno smartphone di un importante produttore. Il sensore della fotocamera IMX800 di Sony dovrebbe debuttare su Xiaomi 12 Ultra.

Più grande è il sensore della fotocamera, più luce può catturare, il che migliora la nitidezza di un’immagine, crea meno rumore e offre sfocature bokeh di migliore qualità. Lo Xiaomi Mi 11 Ultra dell’anno scorso sfoggia il sensore della fotocamera GN2 da 50 MP di Samsung ed è fra i migliori al mondo secondo DxOMark.

Naturalmente, ci sono altri ingredienti oltre al sensore della fotocamera che contribuiscono alla produzione di una foto eccezionale, inclusa la qualità dell’obiettivo utilizzato e l’eventuale ottimizzazione dell’immagine impiegata. Per non parlare del chip e del software di elaborazione. Come pensate che i primi smartphone Pixel con un sensore della fotocamera da 12 MP sul retro siano diventati famosi per offrire una delle migliori, se non la migliore esperienze fotografica del tempo?

VIA