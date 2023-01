Come funziona la monetizzazione di YouTube Shorts

Il tanto atteso programma di monetizzazione di YouTube per i creatori di Shorts è quasi pronto. A partire da oggi, l’azienda sta lanciando un nuovo accordo del Programma Partner prima del 1° febbraio, quando i creatori inizieranno guadagnare dalla quota pubblicitaria sulle loro visualizzazioni di Short.

I creator hanno tempo fino al 10 luglio per accettare i nuovi termini del Programma Partner di YouTube. Come parte del cambiamento, la società sta introducendo nuovi “Moduli di monetizzazione” per offrire ai creatori una maggiore flessibilità su come guadagnare soldi su YouTube, anche se la società consiglia di accettarli tutti per sbloccare il pieno potenziale di guadagno sulla piattaforma.

Come annunciato in precedenza, i creator con almeno 1.000 iscritti e più di 10 milioni di visualizzazioni su Short in un periodo di 90 giorni possono fare domanda per il Programma Partner. Devono quindi accettare il nuovo “Modulo di monetizzazione degli shorts“.

Con l’introduzione della compartecipazione alle entrate di Shorts, YouTube nota che il suo fondo per i creatori di $100 milioni sta andando via. Tuttavia, la società si aspetta che la maggior parte dei destinatari del fondo guadagni di più attraverso la compartecipazione alle entrate rispetto a quanto fatto attraverso il fondo.

YouTube Shorts e la monetizzazione | Guida

La formula che YouTube ha ideato per determinare quanto ogni creatore guadagnerà per i propri Short è complicata a causa del coinvolgimento delle licenze musicali. Mentre gli utenti di YouTube guardano Short, l’azienda mostrerà annunci tra i video nel feed di Shorts. YouTube afferma che il denaro generato da tali annunci andrà a pagare società e creatori di licenze musicali attraverso un pool condiviso che la società dividerà alla fine di ogni mese.

Quanto denaro finirà per andare al pool dei creatori dipenderà dal numero di brani musicali che i creatori inseriscono nei loro cortometraggi. Se carichi una clip senza musica, tutte le entrate associate a quel video andranno al creator. Al contrario, quando si tratta di uno Short con un singolo brano, un terzo dei relativi ricavi andrà a pagare la licenza. In uno Short con due canzoni, due terzi andranno in licenza.

Una volta risolto tutto, YouTube determinerà come distribuire il fondo del creatore. La società distribuirà il fondo in base alla quota di un creatore delle visualizzazioni totali di Short.

Supponiamo quindi che i tuoi video abbiano rappresentato il 5% di tutte le visualizzazioni di Short idonee nel tuo paese per il mese di febbraio, quindi otterrai il 5% del denaro nel fondo, indipendentemente dal fatto che tu abbia utilizzato musica con licenza nei tuoi Short o meno. YouTube quindi prende il suo taglio delle entrate del 55 percento, lasciandoti con il 45 percento di ciò che resta.

Se il tuo contributo al Creator Pool fosse di 1.000 euro al mese, riceverai 450 euro una volta che tutto è stato detto e fatto.

