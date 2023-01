Fairphone 2, ultimo aggiornamento in marzo dopo 7 anni di supporto

Il produttore di elettronica olandese Fairphone ha lanciato il suo secondo smartphone sostenibile, il Fairphone 2, nel 2015. All’epoca, la società aveva promesso dai tre ai cinque anni di supporto software per il dispositivo. Ma ha superato di gran lunga le aspettative, offrendo cinque aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza per il telefono. Purtroppo, è la fine del percorso per Fairphone 2, poiché la società ha annunciato che terminerà il supporto software per il dispositivo a marzo di quest’anno.

In un recente post sul blog, la società ha affermato che rilascerà un aggiornamento finale a Fairphone 2 nel marzo 2023. Dopo il rilascio, il dispositivo non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Tuttavia, la società offrirà ancora alcuni pezzi di ricambio per aiutare gli utenti a tenere i propri telefoni ancora per qualche mese.

Fairphone esorta gli utenti a non accedere ai dati sensibili sul dispositivo dopo maggio 2023, poiché mancheranno gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e Fairphone non sarà in grado di correggere le vulnerabilità critiche. “Alcune app critiche per la sicurezza, come le app bancarie, nel tempo visualizzeranno il dispositivo come obsoleto e smetteranno di funzionare del tutto. È probabile che ci vorranno alcuni anni, ma dipende dall’app, quindi è difficile sapere quando potrebbe accadere“, ha aggiunto la società.

Parlando della disponibilità di parti di ricambio, Fairphone ha affermato di avere una fornitura limitata di alcune parti nel suo negozio online, compresi i moduli display, che saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Tuttavia, alcuni pezzi di ricambio, come il modulo inferiore, non sono più disponibili per l’acquisto e sono disponibili solo per i dispositivi ancora in garanzia.

Se il tuo Fairphone 2 è in buone condizioni e desideri continuare a utilizzarlo dopo marzo 2023, puoi provare a installare una Custom ROM come LineageOS sul tuo dispositivo. Puoi scaricare le build nightly di LineageOS 18.1 basate su Android 11 dal wiki per il dispositivo. In alternativa, puoi rispedire il dispositivo al programma di riutilizzo e riciclaggio di Fairphone e l’azienda ti darà un buono di € 50 per il negozio online di Fairphone.

Se hai intenzione di optare per quest’ultimo, assicurati di registrare il tuo dispositivo con il programma prima del 31 marzo 2023. Ricordiamo che l’azienda ha lanciato anche il Fairphone 3 nel 2019 che riceverà supporto ancora per diversi anni.

