OnePlus 7 e 7T, STOP agli aggiornamenti

È stata una lunga corsa per OnePlus 7 e OnePlus 7T. La leggendaria gamma di smartphone, che includeva il primo tentativo di OnePlus di un dispositivo “Pro”, è stata lanciata nel lontano 2019. Ora però siamo nel 2023, e questo significa che questi smartphone compiranno quattro anni quest’anno. Tutte le cose belle devono finire. Se stai ancora utilizzando il tuo OnePlus 7, potresti volerlo già sostituire, poiché il suo ultimo aggiornamento è in fase di lancio.

OnePlus sta rilasciando ufficialmente il terzo e ultimo importante aggiornamento per OnePlus 7 e 7T, incluse le varianti Pro e non Pro di entrambe le gamme. L’aggiornamento stesso è basato su OxygenOS 12 e Android 12, il che non è affatto male visto che OnePlus 7 è stato lanciato con Android 9. È un po’ meno impressionante per OnePlus 7T, che è stato lanciato con Android 10.

OnePlus 7 e 7T non rientrano nella politica dei 4 aggiornamenti

OnePlus si è recentemente impegnata a rilasciare quattro importanti aggiornamenti per i suoi smartphone, ma tale impegno è valido solo per gli smartphone lanciati nel 2023 e oltre: i suoi smartphone precedenti riceveranno solo tre aggiornamenti e la serie OnePlus 7 li ha già ricevuti tutti e tre. Vale a dire, l’aggiornamento stesso viene fornito con la patch di sicurezza di dicembre 2022, che non è l’ultima visto che siamo già a gennaio, ma ancora una volta, questo telefono è stato probabilmente l’ultimo in fila per OnePlus. Ci sono anche alcune correzioni minori, ma a parte questo, non aspettarti nuove funzionalità.

Non vedremo più aggiornamenti da qui, nemmeno quelli di sicurezza, quindi dovrai attenerti a questo firmware se vuoi continuare a utilizzare questo telefono o seguire il percorso delle Custom ROM (questi sono fra i modelli più amati e supportati).

La gamma OnePlus 7 comprende alcuni dei migliori telefoni Android del suo tempo ed è triste vederla andare via. Quest’ultimo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione in tutte le regioni, ma è un’implementazione graduale, il che significa che potrebbe richiedere un po’ più di tempo per alcuni dispositivi.

