Android 14 permetterà di trasformare le SIM in eSIM

Gli aggiornamenti in fase di rilascio per la serie Google Pixel hanno lo scopo sia di sistemare bug ancora presenti nel software sia di preparare il terreno per quelle più consistenti che arriveranno con Android 14: una di queste riguarda le SIM e la possibilità futura di trasformarle in eSIM.

Secondo Mishaal Rahman di Esper, presto potresti essere in grado di trasferire facilmente una eSIM esistente su un nuovo dispositivo o una nuova installazione di Android. Per rendere la funzione ancora più accessibile, sembra che Google stia lavorando anche a un sistema per convertire i dati delle SIM fisiche in eSIM.

You might soon be able to transfer an eSIM profile from an old Android phone to a new phone, or convert a profile on a physical SIM card into an eSIM profile. Support for transferring profiles is being implemented in Google's SIM Manager app the LPA on Pixel and many GMS devices. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023

Quando lavori con una eSIM, installi i dati su un modulo sicuro all’interno del tuo telefono che contiene lo stesso tipo di informazioni che si trovano sulle SIM fisiche. Ciò fornisce al tuo dispositivo le chiavi crittografiche necessarie per connettersi alla rete del tuo provider di telefonia mobile, il tutto senza la necessità di inserire fisicamente una scheda. Per farlo in modo sicuro, il tuo operatore ti fornisce un codice QR da scansionare durante la configurazione e in questo momento se cambi telefono o ripristini le impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo, devi annullare la registrazione dell’eSIM prima di registrarti nuovamente con un codice QR dal tuo operatore ancora una volta.

Dover aspettare in attesa con il tuo operatore telefonico per configurare un eSIM o passare a eSIM da una scheda SIM fisica non è l’ideale. Apple ha recentemente semplificato questo processo per gli utenti iPhone in iOS 16 fornendo uno strumento per convertire le schede SIM fisiche o migrare le eSIM dai telefoni precedenti, e sembra che Google stia seguendo l’esempio con il codice che stiamo vedendo in sviluppo su Android.

I don't think transferring eSIM profiles between devices is defined in the eSIM spec, so I don't know which devices will support this. I'm guessing you'll be able to at least transfer eSIM profiles between Pixels. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023

Il trasferimento di eSIM tra dispositivi non è una caratteristica nativa della specifica eSIM, osserva Rahman. Ciò significa che Google potrebbe non essere in grado di rendere disponibile questa funzionalità a tutti i dispositivi Android tramite AOSP e potrebbe invece dover mantenere le cose esclusive per i telefoni Pixel (o magari attraverso un aggiornamento dei Play Services).

Il trasferimento di eSIM potrebbe funzionare solo quando si passa da un Pixel a un altro o quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica dello stesso dispositivo. La conversione dei profili SIM fisici in eSIM probabilmente dipenderà invece dal supporto dell’operatore.

