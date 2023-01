Samsung lancia “Matter Easy Pair” per semplificare la configurazione della smart home

Man mano che i dispositivi iniziano ad arrivare, Matter prenderà rapidamente il controllo della casa intelligente. Per aiutare a configurare i dispositivi più rapidamente, Samsung sta attualmente implementando “Matter Easy Pair” per smartphone e tablet Galaxy.

Prima di proseguire, vi invitiamo a visionare la nostra guida approfondita a Matter, il nuovo protocollo di comunicazione universale per la smart home implementato da Amazon, Google, Apple, Samsung, Microsoft e tutti i principali player del settore.

Gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy supportano da tempo “Scansione dispositivo nelle vicinanze”, un pop-up che appare quando gli accessori selezionati sono in modalità di associazione nelle vicinanze. Ciò include Galaxy Buds, Galaxy Watch e alcune delle tastiere wireless Samsung. Come hanno notato i ragazzi di SamMobile, un aggiornamento di quell’app è ora in fase di lancio con “Matter Easy Pair”.

Utilizzando la stessa interfaccia utente pop-up, Matter Easy Pair consente agli utenti Samsung Galaxy di configurare rapidamente nuovi dispositivi domestici intelligenti compatibili con Matter. La nuova funzionalità arriva con la versione 11.1.08.07 dell’app. Ovviamente, Android stesso ha già la stessa funzionalità incorporata. Google ha recentemente annunciato che Matter Fast Pair sarà disponibile per i moderni smartphone Android molto prima che i dispositivi arrivino effettivamente sul mercato.

Sembra possibile che l’interpretazione di Samsung di questa funzione sia in realtà basata anche su quella di Google, poiché la descrizione dell’aggiornamento indica “GMS”, probabilmente riferendosi ai servizi mobili di Google.

I dispositivi Matter inizieranno ad arrivare nelle case nei prossimi mesi, con marchi come Nanoleaf, Govee, Eve, Philips Hue e molti altri che rilasceranno prodotti (al momento ne sono stati confermati 190) e aggiorneranno quelli esistenti.

