Matter presentato ufficialmente con 190 dispositivi certificati

Un mese dopo che la Connectivity Standards Alliance (CSA) ha finalizzato Matter versione 1.0, l’ente dietro il nuovo standard di connettività per la casa intelligente ha organizzato un grande evento per celebrare il lancio dei primi prodotti. Durante l’evento di Amsterdam, il CSA ha anche fatto luce su come funzionerà la tua casa intelligente in futuro e quali funzionalità imminenti di Matter puoi aspettarti in futuro.

Sul palco, il presidente della CSA, Tobin Richardson, ha spiegato che dal lancio di Matter 1.0 circa un mese fa, 20 nuove aziende si sono unite alla CSA, con un numero che cresce di giorno in giorno. L’alleanza vanta anche che in questo lasso di tempo ci sono ora 190 certificazioni in corso o terminate per nuovi prodotti. Anche l’interesse tra gli sviluppatori è alto. Le specifiche Matter, del tutto open source e disponibili su Github, sono state scaricate oltre 4.000 volte e l’SDK oltre 2.500 volte.

Durante l’evento, il CSA ha annunciato che si adopererà per una cadenza di rilascio biennale, portando supporto per nuovi dispositivi, aggiornamenti funzionali e miglioramenti continui in un programma affidabile, con il lavoro su telecamere, elettrodomestici e gestione dell’energia in prima linea. A breve termine, il CSA vuole concentrarsi sulla stabilità e sulla creazione di un’esperienza eccezionale per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi.

Matter riceverà anche un gruppo di lavoro sulla sicurezza dei prodotti. La CSA sta riconoscendo che è importante far progredire Matter nel dipartimento di sicurezza e l’alleanza vuole lavorare per offrire sicurezza intrinseca all’interno del suo protocollo.

Amazon in prima linea su Matter: aggiornamenti in arrivo per 17 prodotti Echo

Nello stesso evento, Amazon ha annunciato il suo supporto iniziale per il protocollo emergente per la casa intelligente, con il suo primo lotto di prodotti che riceverà un aggiornamento a partire da dicembre.

Mentre Amazon afferma che alla fine intende espandere il supporto di Matter a 30 dispositivi esistenti, inclusi molti dei migliori altoparlanti e display Echo e router Eero, il lancio iniziale sarà più piccolo. A partire dal prossimo mese, la funzionalità Matter arriverà su 17 dispositivi Amazon, inclusi molti dispositivi Echo popolari come l’altoparlante Echo di quarta generazione e le tre iterazioni più recenti di Echo Dot.

Inizialmente, Matter sui dispositivi Amazon funzionerà solo tramite Wi-Fi (non Thread), e solo per controllare un set limitato di dispositivi: prese intelligenti, interruttori intelligenti e lampadine intelligenti. La nuova funzionalità arriverà tramite un aggiornamento software per i dispositivi Echo che, una volta completato, consentirà agli utenti di aggiungere dispositivi compatibili a qualsiasi app compatibile con Matter su Android, utilizzando Echo come una sorta di gateway.

Per farla breve, se hai dispositivi per la casa intelligente compatibili, un’app compatibile con Matter e uno dei dispositivi Echo che riceve questo aggiornamento, non dovrai utilizzare tante app separate per configurare e controllare le tue cose per la casa intelligente.

La compatibilità con Thread, router Eero e app iOS Matter arriverà il prossimo anno.

Lo sviluppo arriva circa un mese dopo che Amazon ha annunciato che i suoi nuovissimi altoparlanti Echo Dot funzionano anche come estensori di portata Wi-Fi Eero e sensori di temperatura per la domotica intelligente.

