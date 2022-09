Amazon lancia i nuovi Echo Dot, Echo Studio e Kindle Scribe

Attraverso un evento di presentazione hardware dove è stata annunciata anche la partnership con BMW Group, Amazon ha tolto il velo su una serie di nuovi prodotti. In particolare, sono stati presentati nuovi Echo Dot, Echo Studio e l’inedito Kindle Scribe.

Kindle Scribe

Il nuovo Kindle Scribe è diverso da qualsiasi altro e-reader nella gamma Kindle di Amazon, consentendo agli utenti non solo di leggere, ma anche di prendere appunti e firmare documenti. Kindle Scribe è dotato di una penna integrata che si attacca magneticamente al lato del dispositivo.

Amazon offre due opzioni di penna: Basic e Premium e la società afferma che entrambe le penne offrono un’esperienza di scrittura precisa. La penna può essere utilizzata per evidenziare libri, prendere appunti e persino firmare PDF e documenti Microsoft Word.

Il Kindle Scribe sfoggia un ampio display E-Ink da 10,2 pollici antiriflesso, che è più grande del display da 7 pollici del Kindle Oasis. Il pannello offre 300 PPI e ha una luce anteriore autoregolante. Il Kindle Scribe si ricarica tramite una porta USB-C e può durare fino a 12 settimane con una singola carica. Il dispositivo ha uno spessore di soli 5,8 mm e presenta un design ergonomico simile al Kindle Oasis.

Puoi prendere appunti utilizzando una varietà di modelli, inclusi elenchi di cose da fare e fogli a righe. Queste note vengono salvate automaticamente e sottoposte a backup nel cloud e, a partire dal 2023, saranno anche accessibili direttamente dall’app Kindle sul tuo telefono e PC.

Un’altra caratteristica che arriverà anche all’inizio del 2023 è la possibilità di inviare documenti a Scribe direttamente da Microsoft Word.

“Si ispira ai clienti Kindle che hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri nel corso degli anni, ed è anche ideale per rivedere e annotare documenti, gestire la tua lista di cose da fare o scarabocchiare su una grande idea“, ha affermato Kevin Keith , vicepresidente di Amazon Devices. Amazon Kindle Scribe

La disponibilità di Kindle Scribe è data per il 30 novembre 2022 ad un prezzo base di 369,99 euro.

Echo Dot

Con una forma praticamente identica a quella della passata generazione, le vere novità dei nuovi Echo Dot sono tutte all’interno. Come li descrive Amazon, il nuovissimo Echo Dot e la sua controparte con orologio hanno il “doppio” dei bassi con un driver personalizzato integrato, insieme a una distorsione del suono ridotta rispetto alla passata generazione.

Sono gli Echo Dot dal suono migliore secondo l’azienda, ma migliora ancora. Se disponi di una rete mesh Eero, puoi utilizzare questi Echo Dot come estensioni della tua rete. Ciò significa che invece di acquistare extender aggiuntivi per la tua casa, puoi semplicemente acquistare più dispositivi Echo Dot per estendere la tua rete, senza dover acquistare invece due dispositivi.

Inoltre, l’Echo Dot con Orologio utilizza la tecnologia dei punti ad alta densità. Ora puoi vedere l’ora, l’artista attualmente in riproduzione, il nome del brano, gli eventi imminenti del calendario ed è persino abbastanza luminoso da vedersi alla luce diretta del sole che potrebbe entrare dalla tua finestra.

La disponibilità di Echo Dot ed Echo Dot con orologio è data per il 20 ottobre 2022 ad un prezzo rispettivamente di 59,99 euro e 69,99 euro.

Echo Studio

Amazon Echo Studio non è un prodotto completamente nuovo, ma la società lo ha annunciato in un nuovo colore, Glacier, durante il suo ultimo evento hardware. Il nuovo look è abbastanza pulito e luminoso, conferendogli un aspetto rinnovato che dovrebbe apparire fantastico in qualsiasi ambiente.

Echo Studio è uno dei migliori offerti da Amazon, facendo un ulteriore passo avanti aggiungendo il supporto audio spaziale e l’estensione della gamma di frequenza. L’altoparlante intelligente offre il suono ottimale, indipendentemente dal tipo di contenuto ascoltato. Soprattutto, l’audio complesso e robusto proviene da un unico prodotto e non si basa su un’enorme configurazione ingombrante.

L’Echo Studio costa 199,99 euro. Il modello Glacier sarà disponibile a partire dal 20 ottobre, mentre il modello Charcoal è attualmente disponibile per l’acquisto.