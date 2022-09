YouTube in Material You anche sul web

Nelle ultime settimane, YouTube ha testato una riprogettazione dell’interfaccia grafica per il sito web desktop e mobile, con le modifiche in Material You che stanno arrivando sulla home page. L’azienda sta chiaramente lavorando a una grande revisione dei suoi clienti per tutte le piattaforme. Nell’ultimo giorno, questa riprogettazione è apparsa brevemente per due utenti su desktop e Web mobile.

Partendo da quest’ultima piattaforma (Safari per iPad in questo caso ma sarà utile anche su HarmonyOS), abbiamo il carosello di argomenti diversi che passa a rettangoli con angoli arrotondati al posto delle pillole, mentre “Esplora” ora appare all’estrema sinistra. Questo è simile al dispositivo mobile poiché la scheda centrale nella barra in basso è ora per “Shorts”.

Nel frattempo, le miniature ora presentano angoli arrotondati sulla home page, così come nella ricerca e nella pagina del video. Vediamo di nuovo i pulsanti a forma di pillola per pollice su/giù, Condividi, Salva e Segnala.

Sono state apportate ulteriori modifiche alla home page del sito web desktop. In particolare, c’è un tema true dark/AMOLED invece del grigio. C’è un campo di ricerca a forma di pillola, mentre anche il carosello degli argomenti è stato aggiornato. Segnaliamo che anche YouTube Music per Android sta passando a questo design, con il servizio di streaming che utilizza già uno sfondo nero. Inoltre, alcuni caroselli, come per i pantaloncini, sono alloggiati in scatole separate con deboli contorni grigi.

La riprogettazione della home page di YouTube è ancora in fase di test e non è stata ancora ampiamente implementata. Non è persistente per le persone che l’hanno incontrato.

VIA