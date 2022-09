Intel Unison ufficiale: app per connettere smartphone Android/iOS con Windows

I nuovi PC Intel avranno presto una funzionalità che i Mac offrono da anni: la possibilità di inviare SMS, rispondere alle chiamate e inviare file ai propri iPhone. Questo è tutto grazie alla suite Unison di Intel, annunciata insieme alle CPU di 13° generazione Raptor Lake, che mira a mantenere gli utenti Windows nel loro flusso di lavoro implementando anche tutto ciò che accade sui loro smartphone. E sì, funziona anche con i dispositivi Android.

Dopo aver acquisito la società israeliana Screenovate lo scorso anno, Intel ha rinnovato il suo strumento di integrazione telefonica per soddisfare gli utenti più esigenti. Con Unison, c’è il supporto per VPN, firewall e gestibilità IT. Intel ha anche prestato particolare attenzione all’efficienza della batteria, oltre a gestire le connessioni wireless tramite Wi-Fi, Bluetooth e rete 4G/5G. Il risultato è qualcosa che potrebbe essere più utile dell’app Your Phone di Microsoft per Windows, che sembra molto raffinata ma funziona solo con gli smartphone Android.

Ti potrebbe interessare: Windows Subsystem for Android disponibile anche in Italia

Secondo Josh Newman, vicepresidente dell’innovazione mobile di Intel, Unison offrirà trasferimenti di file veloci tra telefoni e computer. (Stiamo ancora aspettando maggiori dettagli sulle velocità di connessione effettive.) Ad esempio, potresti scattare rapidamente una foto o un video sul tuo telefono e inviarlo al tuo computer Windows per ulteriori modifiche. L’app ti consentirà anche di inviare file dal PC al telefono.

In quanto utente Windows da sempre che non può fare a meno di desiderare l’integrazione tra Mac e dispositivi iOS, Unison potrebbe essere esattamente ciò che molti utenti di PC stavano aspettando. Tuttavia, dovremo vederlo in azione prima di esprimere giudizi finali e il suo supporto limitato potrebbe essere un problema. Eh si, perché per iniziare, Intel offrirà il supporto a Unison solo su alcuni PC Evo di 12a generazione di HP, Acer e Lenovo questo autunno.

Newman afferma che il prossimo anno passerà ai futuri sistemi Evo di 13a generazione. Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai potuto supportare hardware Intel precedente, Newman non lo ha escluso, ma ha notato che la società voleva prima vedere come si comportava Unison su un gruppo selezionato di sistemi. Inoltre, non c’è nulla che impedisca a Unison di supportare i chip AMD alla fine, ha affermato, ma le aziende dovrebbero collaborare per realizzarlo (cosa alquanto improbabile a nostro avviso).

VIA