Windows Subsystem for Android disponibile anche in Italia

Oltre all’aggiornamento di Windows 11 2022, Microsoft ha annunciato miglioramenti al Microsoft Store. Tra questi c’è un test pilota Microsoft Ads e che Amazon Appstore sarà disponibile in 31 nuove regioni, insieme con il Windows Subsystem for Android (che sta venendo costantemente aggiornato). Insomma, molte più persone stanno per accedere alle app Android su Windows 11.

Se stavi aspettando di dare un’occhiata alle app Android su Windows, potresti essere in procinto di avere la tua occasione. Amazon Appstore, il principale meccanismo di distribuzione delle app Android sul sistema operativo, è ora disponibile in 31 paesi. Questi includono Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Questa è una grande espansione. La disponibilità precedente era limitata al solo Giappone e agli Stati Uniti. Neanche questo è tutto.

Microsoft ha annunciato che ora ci sono più di 20.000 app Android rese disponibili da Amazon Appstore attraverso il Windows Subsystem for Android. Ovviamente, questo non è affatto vicino al quasi mezzo milione di app che esistono sull’Appstore nel suo insieme, ma quella selezione dovrebbe fornire le app principali che desideri. Contattata per scoprire come è stato curato questo elenco e quanto sia difficile per uno sviluppatore distribuire la propria app Android su Windows, Microsoft afferma che sta “collaborando con Amazon per offrire agli sviluppatori Android un percorso facile per portare il proprio Appstore app su Windows 11.”

Tornando all’evento Build quest’anno, Microsoft ha annunciato un modo per gli sviluppatori di promuovere le proprie app nel Microsoft Store. L’azienda sta ora avviando un programma pilota e funziona sia su Windows 10 che su Windows 11.

Ha affermato di voler trovare un equilibrio tra gli sviluppatori in grado di promuovere le loro app e i clienti che trovano ancora importante lo Store. Ovviamente, se lo ami o lo odi come utente finale, puoi inviare feedback nell’app Feedback Hub.

