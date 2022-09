Windows Subsystem for Android si aggiorna con un migliore ridimensionamento delle app

Microsoft sta lanciando un aggiornamento per il Windows Subsystem for Android. Se sei iscritto a uno dei canali di Windows Insider, dovresti ricevere un aggiornamento alla versione 2207.40000.8.0 ed è principalmente incentrato sulla risoluzione di alcuni problemi. Sebbene i cambiamenti nell’aggiornamento di oggi non siano enormi, sono i benvenuti.

C’è un nuovo sistema di compatibilità che consente alle app di essere ridimensionate pur mantenendo le loro proporzioni, invece di cercare di allungarle per adattarle alle proporzioni della finestra che le contiene. Microsoft ha anche aggiunto alcune compatibilità in questo senso all’app Impostazioni, dove sono stati apportati anche alcuni miglioramenti all’accessibilità.

Sempre in tema di compatibilità, Microsoft ha aggiunto alcune nuove finestre di dialogo educative per i controlli touch nei giochi in cui è abilitato il nuovo ridimensionamento adattivo. Questo è un seguito del precedente aggiornamento WSA, quando Microsoft ha reso possibile mappare gli input della tastiera a determinate azioni che normalmente eseguivi sullo schermo. Se non capivi davvero come funzionavano prima, questa finestra di dialogo aggiornata dovrebbe aiutarti.

Ogni altro aggiornamento è piuttosto secondario, anche se c’è anche un nuovo aggiornamento di sicurezza per Android e lo stesso Amazon Appstore è stato aggiornato alla versione 60.09. Puoi trovare l’elenco completo delle correzioni di seguito.

Nuovo shim di compatibilità per consentire alle app di mantenere le proporzioni ma supportare comunque il ridimensionamento

Miglioramenti dell’accessibilità all’app Impostazioni del Windows Subsystem for Android

Nuovi spessori di compatibilità nell’app Impostazioni DEL Windows Subsystem for Android

Risolti problemi con il riavvio delle app

Le app che aggiornano le notifiche di avviso popup invece di utilizzare avvisi di avanzamento hanno un comportamento migliore

Il gioco controlla la finestra di dialogo di formazione dell’utente per le app con shim di compatibilità abilitati

Miglioramenti con la gestione della VPN (secondo aggiornamento in questo senso)

Correzione della barra di scorrimento per la pagina di compatibilità delle impostazioni del sottosistema Windows per Android

Vengono ora segnalati i dati sugli arresti anomali dell’utente e i dati sugli arresti anomali delle app di sistema

La notifica “Nessuna connessione Internet disponibile” è ora soppressa

Aggiornamento Amazon Appstore 60.09

Aggiornamento della sicurezza Android

Affidabilità migliorata

VIA