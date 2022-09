Samsung Galaxy Tab Active4 Pro ufficiale | Specifiche

I nuovi smartphone Samsung più in voga in questo momento sono il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 e, sebbene questi possano essere i suoi pieghevoli meglio costruiti fino ad oggi, non possiamo nemmeno negare che sono più fragili degli smartphone dotati di un form factor più tradizionale. Quello di cui potresti non essere a conoscenza è che Samsung produce anche una gamma di smartphone e tablet rugged all’estremità opposta dello spettro, principalmente per i clienti aziendali. Anche se questi non si piegano (almeno non ancora), possono sopportare una manipolazione brusca in modi che il tuo tipico telefono semplicemente non può. L’ultima aggiunta di Samsung è il Galaxy Tab Active4 Pro, un tablet robusto progettato per sopravvivere ai grandi spazi aperti.

Con il Galaxy Tab Active4 Pro, Samsung offre aggiornamenti rispetto al Tab Active3 e al precedente Tab Active Pro. Proprio come ci aspetteremmo, c’è una S Pen per l’input, un eccellente grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP68 e la certificazione MIL-STD-810H contro le cadute.

SoC 6nm octa-core RAM 4GB/6GB Storage 64GB/128GB, microSD supported up to 1TB Display 10.1 pollici1920 x 1200 TFT LCD Batteria 7,600mAh, rimovibile Fotocamera 13MP f/1.9 posteriore, 8MP f/2.0 frontale Software Android 12 Connettività Single/dual-SIM, Sub-6 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, NFC Dimensioni 242.9 x 170.2 x 10.2mm, 674g con la S Pen Altro USB Type-C 3.2, tasto fisico personalizzabile, Dolby Atmos

Il Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è leggermente più pesante di prima, ma siamo ancora nello stesso campo di gioco dei 653g del Tab Active Pro. Tra i lati positivi, vediamo un aumento delle opzioni di archiviazione e RAM e funzionalità, insieme con l’inserimento di un pulsante programmabile che puoi utilizzare per avviare app specifiche. Sebbene sia disponibile una batteria di buone dimensioni per l’uso in movimento, puoi persino utilizzare il tablet collegato a una presa a muro senza la batteria se ti trovi in ​​un chiosco o in una workstation, senza rischiare temperature di esercizio elevate e il degrado della batteria.

Il tablet rinforzato è rivolto a professionisti che utilizzerebbe il dispositivo in un ambiente esterno: stiamo pensando a fabbriche, ospedali, miniere, opere di ingegneria civile, ecc. Supporta la piattaforma mobile Knox per usarlo come un POS e Knox Capture, rendendolo ideale per la vendita al dettaglio.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sarà disponibile in Europa a partire da settembre e, mentre l’azienda promette tre aggiornamenti del sistema operativo e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, i prezzi effettivi del tablet finora rimangono nascosti.

Questo robusto modello finirà per essere uno dei migliori tablet Android del 2022? Dovremo aspettare e vedere.

