Spotify introduce gli Audiolibri… ma bisogna sempre comprarli

Spotify è da anni una delle nostre principali destinazioni per lo streaming di musica e recentemente abbiamo verificato i suoi sforzi per espandersi in altri contenuti audio. Non molto tempo fa, ha introdotto i podcast sulla piattaforma, consentendoti di ascoltare i tuoi podcast preferiti e controllare conversazioni ponderate senza richiedere un’app separata. Ora, Spotify si sta espandendo ulteriormente, poiché gli audiolibri arrivano sulla piattaforma.

L’anno scorso, Spotify ha acquistato Findaway, posizionando gli audiolibri come il passo successivo dei piani di crescita dell’azienda. E oggi vediamo finalmente il risultato di tale acquisizione, poiché condivide la notizia che gli audiolibri saranno disponibili per gli utenti di Spotify negli Stati Uniti.

A differenza dei podcast e della musica, tuttavia, non puoi riprodurre in streaming audiolibri gratuitamente, anche se paghi per Spotify Premium. Invece, il nuovo sistema funziona come una piattaforma di audiolibri più tradizionale, basata su un negozio, che ti consente di acquistare da una libreria di 300.000 audiolibri a prezzi stabiliti dagli editori. Puoi sfogliare e acquistare audiolibri sulla versione web di Spotify (non su Android o iOS per evitare le commissioni a Google ed Apple) e, una volta fatto, verranno aggiunti alla tua libreria, permettendoti di ascoltarli sul tuo telefono. In altre parole, è una soluzione molto simile a quella di Audible o altri servizi.

Spotify afferma che questa è solo la prima iterazione della creazione di audiolibri e che l’esperienza sarà migliorata continuamente con nuove funzionalità e aggiunte. La parte in cui devi acquistare tutti i libri che ascolterai, tuttavia, potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare per alcuni. Ci piacerebbe sperare che forse gli audiolibri adotteranno un modello freemium simile alla musica o ai podcast lungo la strada, ma per ora è solo un sogno irrealizzabile: terremo le dita incrociate sul fatto che Spotify trovi un modo per unire gli audiolibri con offerte di abbonamento.

Come detto però. questa novità al momento è disponibile solo negli USA, per cui noi italiani dobbiamo ancora aspettare.

VIA