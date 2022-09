dynamicSpot è l’app che porta la Dynamic Island su Android

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max non offrono solo hardware aggiornato, ma portano anche un nuovo volto agli iPhone di fascia alta. Dalla sua uscita, la Dynamic Island ha ricevuto elogi e anche critiche e, poiché è solo una novità software, era solo questione di tempo prima che spuntasse sui telefoni Android. Ora, grazie all’app dynamicSpot di Jawomo, anche tu puoi avere un’esperienza di notifica intelligente sul tuo smartphone.

L’ultima app dello sviluppatore, che è attualmente in versione beta, presenta alcune delle parti migliori di Dynamic Island di Apple, ma offre anche alcune opzioni di personalizzazione. Con dynamicSpot, avrai la possibilità di impostare il tipo di notifiche da visualizzare sullo schermo. Inoltre, avrai la possibilità di cambiare l’aspetto di dynamicSpot, la posizione, le dimensioni e anche l’aspetto arrotondato dei bordi. C’è anche un’opzione per mostrare due notifiche popup quando arrivano insieme.

Se stai cercando più funzionalità, l’app ha un’opzione professionale che arriverà a 4,99 euro. La versione a pagamento sbloccherà nuove funzionalità, come dare all’utente la possibilità di mostrare il dynamicSpot sulla schermata di blocco e ottenere l’accesso alle azioni con tocco singolo e pressione prolungata.

Jawomo è uno sviluppatore di lunga data che è anche responsabile delle app della spia di notifica AOD per i dispositivi Samsung e OnePlus e anche del remapper dei pulsanti Bixby. Ancora una volta, in questo momento, l’app è in versione beta, quindi non tutto sarà perfetto. Lo sviluppatore condivide che le animazioni potrebbero non essere sempre fluide e potrebbero esserci anche alcuni problemi con la compatibilità delle app. Ma per la maggior parte, testandolo, le cose sembrano essere in buone condizioni con le notifiche che appaiono su dynamicSpot, che si espandono in anteprime quando vengono trattenute e così via.

Se sei interessato, puoi anche provare la versione beta disponibile tramite Google Play Store. L’app è gratuita senza pubblicità ma è in lavorazione, quindi se vedi qualcosa che potrebbe non funzionare correttamente, potrebbe essere un’ottima idea lasciare un feedback.

VIA