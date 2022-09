Call of Duty: Warzone Mobile ufficiale: pre-registrazione attiva nel Play Store

Call of Duty sta raddoppiando la sua posta sul gaming mobile con il lancio di Warzone Mobile, un battle royale che arriverà su dispositivi Android e iOS nel 2023. Il nuovo Warzone Mobile presenterà partite da 120 giocatori con operatori, armi, luoghi e combattimenti familiari ai fan di Warzone esistenti. Il gioco supporterà un Battle Pass condiviso, funzionalità social e progressione incrociata con Modern Warfare II e Warzone 2.0 (qui il nostro articolo dedicato), entrambi in uscita alla fine del 2022.

Il gioco base sarà gratuito. Activision non ha condiviso i dettagli sulle potenziali microtransazioni ma probabilmente ci saranno (speriamo solo per oggetti estetici). Gli acquisti in-game sono stati integrati in Call of Duty: Mobile sin dal suo debutto nel 2019 e quel piano sembra aver funzionato bene per Activision: lo studio ha guadagnato oltre $1,5 miliardi da giocatori Android e iOS in meno di tre anni, secondo SensorTower. Il titolo è stato scaricato più di 650 milioni di volte in tutto il mondo (con aumenti repentini quando sono arrivati aggiornamenti significativi).

Se Call of Duty: Mobile è stato un test, Warzone Mobile è il gioco finale di Activision. Il nuovo titolo fa parte di uno schema di unificazione per l’intero franchise di Call of Duty, con Activision che riunisce la puntata annuale, Warzone e il gioco mobile in un unico ecosistema con la stessa tecnologia sottostante (non sappiamo che finne farà l’attuale titolo Mobile). Questa mossa sblocca progressi condivisi, socializzazione e pagamenti su piattaforme e titoli, trasformando Call of Duty in un ecosistema più che in un videogioco.

È un’esperienza di gioco Battle Royale per mobile di altissimo livello, con epici combattimenti in stile Call of Duty: Warzone in scontri a fuoco, movimenti e veicoli e contenuti autentici, con operatori, armi e mappe. Il tutto unendo il gameplay unico di Warzone a partite con fino a 120 giocatori in tempo reale su mobile.

Sebbene il franchise si stia unendo in nuovi modi, Warzone Mobile presenterà playlist, eventi e contenuti specifici per dispositivi Android e iOS. Activision promette anche profonde opzioni di personalizzazione. Il gioco è stato sviluppato con il contributo di più studi, tra cui Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends e Solid State Studios.

Segnaliamo che la preregistrazione per Warzone Mobile è ora attiva su Google Play.