Snoop Dogg arriva su Call of Duty: Mobile | Ufficiale

Snoop Dogg è diventato ufficialmente un personaggio all’interno della Stagione 3 di Call of Duty: Mobile.

Nonostante molti dei progetti NFT si siano rivelati solo schemi Ponzi mal eseguiti, molte celebrità sono saltate sul carro alla prospettiva di soldi facili. Snoop Dogg è noto per investire nelle prime tecnologie o in attività “insolite”. Sebbene gli NFT siano in trend dall’inizio dell’anno, Snoop ha venduto il suo primo NFT nell’aprile 2021, il che lo rende uno dei primi ad adottarli. Non più tardi del mese scorso, Snoop ha venduto 44 milioni di dollari di Stash Box NFT per il suo nuovo album BODR, dopo aver rilasciato 10.000 NFT in edizione limitata tramite la piattaforma Gala Music.

Ma il suo progetto più recente non ha nulla a che fare con gli NFT, per fortuna, ma piuttosto con uno dei suoi altri hobby: i giochi.

L’inizio di Call of Duty: Mobile Stagione 3 segna l’apparizione speciale di Snoop Dogg in uno dei suoi franchise di giochi preferiti. Snoop è uno dei due operatori molto speciali che si uniranno a Call of Duty: Mobile questo mese, completo di skin e progetto di armi.

Activision, recentemente acquisita da Microsoft, ha annunciato che la prima possibilità di giocare nei panni di Snoop Dogg sarà attraverso uno speciale Lucky Draw iniziato il 1 aprile. Ciò includerà un operatore Snoop Dogg e una nuova arma distintiva basata su un mitra leggendario placcato in oro e tempestato di diamanti.

Allo stesso modo, Snoop Dogg farà la sua comparsa anche in Call of Duty: Vanguard e Warzone. Activision lancerà il cosiddetto Snoop Dogg Operator Bundle, che sarà disponibile il 19 aprile (questo è separato da Snoop Dogg in Call of Duty: Mobile), che includerà 10 oggetti e un percorso completo di progressione dell’operatore.

VIA