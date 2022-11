YouTube su Android si aggiorna introducendo due nuovi widget

L’app YouTube per Android è stata aggiornata con l’introduzione di due nuovi widget per la schermata iniziale del tuo smartphone per velocizzare l’accesso al servizio di streaming. La nuova funzionalità sembra essere prontamente disponibile e l’abbiamo vista in esecuzione sulla versione 17.43.36 dell’app su più dispositivi.

Individuata per la prima volta da 9to5Google, la nuova versione offre due widget per la schermata iniziale con design molto diversi. Il primo è intitolato Azioni rapide ed è il più grande dei due che offre una barra di ricerca per le query, un’icona del microfono per le ricerche con la tua voce e tre o quattro pulsanti rapidi per YouTube. Questi pulsanti sono Home, Shorts, Abbonamenti o Libreria. Non puoi riordinare questi pulsanti e, se scegli di ridurre il widget a 3×2, perderai la Libreria dalle opzioni poiché non si adatterà.

Se vuoi qualcosa di più piccolo, il secondo widget si chiama semplicemente Cerca e ti dà quella barra per un rapido accesso alle funzioni di ricerca di YouTube insieme all’icona del microfono. Stranamente, un membro del team di Android Police ha trovato un bug che non permette al widget di ridursi, quindi occupa tanto spazio quanto il widget più grande.

Entrambi questi widget seguono il linguaggio di progettazione Material You di Google, inoltre funzionano con le funzionalità di temi dinamici di Android, come puoi vedere negli screenshot sopra.

YouTube ha apportato alcuni importanti cambiamenti nelle ultime due settimane su tutte le sue piattaforme introducendo una nuova interfaccia, pulsanti ridisegnati e una nuova modalità Ambient.

VIA