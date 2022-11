Google Street View, l’app sta venendo abbandonata

Puoi aggiungere l’app Street View standalone al cimitero di prodotti in crescita di Google. Dopo aver decompilato l’ultima versione dell’applicazione per Android, 9to5Google ha trovato avvisi di chiusura che l’azienda non ha ancora pubblicato. In questi avvisi, il gigante della tecnologia annuncia che l’app Street View non sarà più disponibile e che il supporto terminerà il 21 marzo 2023.

Il portavoce Madison Gouveia ha confermato a The Verge che l’app sta davvero prendendo il sopravvento. Gouveia ha anche detto alla pubblicazione che Google ritirerà Street View dagli app store nelle prossime settimane.

Google ha annunciato che stava trasformando Street View nella propria app nel 2015. Disponibile sia per Android che per iOS, ti consente di caricare le tue foto sferiche dal tuo telefono o da fotocamere sferiche. L’anno scorso, l’azienda ha anche introdotto Photo Paths, che ti consente di contribuire con una serie di foto 2D per strade e luoghi che non sono stati documentati da un’auto Street View in passato.

Chiaramente Street View continuerà a essere una funzionalità chiave di Google Maps, quindi puoi ancora esplorare virtualmente tutti i luoghi che il gigante della tecnologia aveva documentato con le sue fotocamere. Puoi anche continuare ad aggiungere foto sferiche all’interno di Maps e pubblicare video a 360 gradi utilizzando Street View Studio.

Come osserva 9to5Google, tuttavia, non ci sarà più modo di aggiungere percorsi fotografici dopo che Google avrà chiuso completamente l’app dedicata. Le immagini di Percorso fotografico inviate in precedenza, tuttavia, continueranno a essere visualizzabili in Google Maps.

